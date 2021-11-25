Papa Kıbrıs ziyareti sonrasında yanında düzensiz göçmen götürecek

Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Papa Francis’in ziyareti sonrasında Kıbrıs’tan Vatikan’a dönüşünde yanında düzensiz göçmen götüreceği bildirildi.

Alithia gazetesi, Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un konuya ilişkin açıklamasında, Papa Francis’in 2016’da yaptığı gibi bu ziyareti sonrasında da bir grup düzensiz göçmeni himayesine alarak Vatikan’a götüreceğini açıkladığını yazdı.

Pelekanos, Papa’nın bu talebine ilişkin hazırlıkların devam ettiğini belirtti.