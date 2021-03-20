Pandemi yokmuş gibi yine toplu parti yaptılar
Technoport isimli grup Girne’de dağlık alanda parti düzenledi. Parti görüntüleri instagram storylerinden de paylaşıldı.
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Technoport isimli grup Girne’de dağlık alanda parti düzenledi. Parti görüntüleri instagram storylerinden de paylaşıldı.
Vakaların hız kesmeden artığı bu günlerde ülkenin çeşitli yerlerinden pandemi tedbirlerini delen örnekler gelmeye devam ediyor. Technoport iismli grup yine Girne’de dağlık alanda parti düzenledi. Gençlerin eğlencesi instagram hikayelerinden de paylaşıldı.
Aynı grup geçtiğimiz aylarda da pandemi tedbirlerini delerek parti yapmış ve toplumun geniş kesimlerinin tepkisini üzerlerine çekmişti.
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