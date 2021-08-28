Pandemi Hastanesi’ne “Güneş” doğdu

Artan vakalar, sağlık sistemindeki sıkıntılar derken, Pandemi Hastanesi’nde bu sabah dünyaya gözlerini açan Güneş ismindeki minik kız bebek mutluluk yarattı.

Annesi COVID-19 olan ve Pandemi Hastanesi’nde doğan Güneş bebeğin bu sabah normal doğum ile dünyaya geldiği bilgisi veren Başhekim Erol Uçaner, YENİDÜZEN’e bebeğin hiçbir sağlık sıkıntısının bulunmadığını ifade etti.

Pandemi Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hemşirelerin kucağındaki Güneş bebeğin fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımda, “Hastanemize bir Güneş doğdu, ismi gibi ışıldasın” ifadelerine yer verdi.