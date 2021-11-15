Pandemi Hastanesi’nde ‘yığılma’ tepkisi

Pandemi Hastanesi’nde yaşanan yığılma sosyal medyaya yansıdı, tepkiye neden oldu.

Pozitif çocuklarla, negatif çocuklar ve ailelerinin kontrol sırasında birlikte bekletildiğini savunan ve tepki gösterenlerin sosyal medya paylaşımlarına, “12.00’de gelecek doktor halen ortada yok. Neden? Tek doktor, o da sezeryanda imiş. Tüm Bakanlar müsteşarlar törendeymiş ve ulaşılmıyorlar. 15 Kasım bayramınız kutlu olsun sizin” ifadeleri yansıdı.

YENİDÜZEN, Pandemi Hastanesi sorumlularından resmi tatil günlerinde tek doktorun çalıştığı ve bu gibi aksamaların yaşanabildiği bilgisine ulaşırken, Pandemi Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner ise sıkıntının doktor eksikliğinden değil, temas ekibinin yanlış yönlendirmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Pandemi Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner: “Sıkıntının kaynağı temas ekibi”

Pandemi Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner bugün meydana gelen yığılmanın temas ekibinin yanlış yönlendirmesi sonucu yaratıldığını savundu.

Uçaner şunları söyledi: “Bugünkü sorun temaslı ekibiyle alakalıdır. Normal iş günlerinde çocuk doktorları 9.00-12.00 saatleri arası geliyor. Sadece Cumartesi ve Pazar günleri 12.00’de geliyorlar, bunun da sebebi serviste tek ve nöbetçi olmalarıdır. Orayı toparlayıp öyle Pandemi Hastanesi’ne geliyorlar. Bu, yoğunluk durumuna göre bazen 12.30 da olabiliyor ancak bugünkü sıkıntı şudur; temas ekibi bugünü resmi tatil olarak algılamadı ve insanları yanlış yönlendirdi. İnsanlara 9.00’dan itibaren gelebilirsiniz dendi ama diğer taraftan da çocuk doktorunun 11.45’te de acil bir sezeryanı çıktığı için ancak 12.40’ta Pandemi’ye geçebildi. Bu da çocuk hastalar için yığılmaya sebep oldu. Daha sonra bazı hastalar 12.00’de gelmeleri için arandı ama artık çok geçti”.

Bugün çocuk hastalarla ilgili yaşanan sıkıntı dışında hiçbir erişkin hastanın bekletilmediğini ve sabahtan beri herkesin gereken hizmeti aldığını vurgulayan Uçaner, olayın temas ekibinden kaynaklı bir sıkıntı olduğunu yineledi.