Pandemi Hastanesi’nde yeni bir yaşam

Artan vakalara rağmen Pandemi Hastanesi’nde bir umut daha yeşerdi. Hastane Başhekimi Erol Uçaner Yaman bebeğin doğumunu sosyal medya hesabından duyurdu. Anne ve bebeğin fotoğraflarını da paylaşan Uçaner aileyi tebrik etti, Yaman bebeğe ‘hoş geldin’ dedi.

İşte o paylaşım:

“Her 10 Kasım'da saygı ve özlemle andığımız Mustafa Kemal Atatürk.

Ve bugün Acil Durum Hastanesi'nde bu anlamlı günde aramıza katılan YAMAN bebek, hoşgeldin.

Ferhat ve Nurten e allah bağışlasın.

Tüm ekibin ellerine sağlık, anne ve bebek “