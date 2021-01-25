Pandemi Hastanesi’nde aşılama durdu

Pandemi Hastanesi’nde aşı yapılmayacağı kapıya asılan “Bugün burada aşı yapılmamaktadır, duyuruları Sağlık Bakanlığı sayfasından takip edin” yazısı ile duyuruldu. Durumdan habersiz bazı vatandaşlar, aşı olmak için pandemi hastanesine geldi, Pandemi Hastanesi’ndeki görevlilerden bilgi alarak geri döndü. Buradaki aşılmanın durmasına karşın Trenyolu Polikliniği’nde aşı uygulaması devam etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Pandemi Hastanesi’nin COVID-19 için hazır halde olduğunu aktarmış, öğleden sonra bazı hastaların taşınacağını dile getirmişti.

Pandemi Hastanesi’nde personel sıkıntısı olduğunu da dile getiren Pilli, “Öğleden sonra yavaş yavaş bazı hastalar taşınacak. Pandemi Hastanesi COVID-19 için hazır haldedir. Taşınmayı daha önce planladık. Diğer bölümlerden hemşire ve personel takviyesi yaptık. Vakalar arttı diye değil, önceden planlanan bir çalışmaydı" demişti.