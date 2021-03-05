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Pandemi Hastanesi santrali devreye girdi

Pandemi Hastanesi santrali devreye girdi

Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi santrali devreye girdi.

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 0392 612 05 00 numaralı Acil Durum (Pandemi) Hastanesi santrali devreye girdi.

Yapılan duyuruda, ilgili numarayı arayarak A-B-C blok, yoğun bakım ve idari kadro dahil olmak üzere 5 ayrı hatta ulaşılabilecek vatandaşlar, hastanede tedavi gören yakınları ile ilgili detaylı bilgileri alabilecekleri ifade edildi.

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