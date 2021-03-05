Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 0392 612 05 00 numaralı Acil Durum (Pandemi) Hastanesi santrali devreye girdi.

Yapılan duyuruda, ilgili numarayı arayarak A-B-C blok, yoğun bakım ve idari kadro dahil olmak üzere 5 ayrı hatta ulaşılabilecek vatandaşlar, hastanede tedavi gören yakınları ile ilgili detaylı bilgileri alabilecekleri ifade edildi.