Pamuklu’da operasyon: Çok sayıda ‘eski eser’, 5 tutuklu

Polisin dün Pamuklu’da gerçekleştirdiği operasyonda, bir kişi sakladığı çok sayıda eski eseri almaya çalışan birini suçüstü yakaladı, olayla bağlantılı 4 kişiyi daha tutukladı.

Ormanlık alanda saklanmış 26 adet muhtelif ebatlarda toprak testi, 3 adet bilezik, 1 adet küçük metal heykel, 1 adet siyah renk üzeri işlemeli taş ve 1 adet büyük metal baş heykeli emare alındı.

Operasyon polis bültenine söyle yansıdı:

“18.11.2021 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Pamuklu köyü ağıllar mevkiindeki ormanlık alan içerisinde, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu A.D.(E-35) tarafından saklamış olduğu yerden almak istediği sırada; eski eser niteliği olduğu düşünülen 26 adet muhtelif ebatlarda topraktan mamül testi, 3 adet bilezik, 1 adet küçük metal heykel, 1 adet siyah renk üzeri işlemeli taş ve 1 adet büyük metal baş heykeli tespit edilerek emare olarak alınmış ve bahse konu şahıs suçüstü tutuklanmıştır.

Olay ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.K(E-32), M.T.(E-44), B.B.(E-46) ve M.K.(E-46) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”