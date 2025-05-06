Pakistan: Hindistan üç noktadan füze saldırısı gerçekleştirdi
Pakistan'ın Keşmir bölgesinde yer alan Muzafferabad kenti yakınlarında çok sayıda patlama meydana geldi. Pakistan Askeri Sözcüsü, Hindistan'ın üç bölgeden saldırı düzenlediğini açıkladı.
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Pakistan ordusunun sözcüsü yaptığı açıklamada, Hindistan’ın kısa bir süre önce Pakistan topraklarına üç ayrı bölgeden füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Sözcü, bu saldırılara karşılık verileceğini vurguladı.
Saldırıların ardından bölgede tansiyonun yükseldiği bildiriliyor.
Hindistan Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada da, "Pakistan işgali altındaki Cemmu Keşmir'de terör altyapısını vuran 'Sindoor Operasyonu'nu başlattık." denildi.
9 bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, Pakistan'a ait hiçbir askeri tesisin hedef alınmadığı vurgulandı.
Hindistan hükümetinden de "Eylemlerimiz odaklı, ölçülü ve çatışmaya yol açmayacak şekildeydi" açıklaması geldi.
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