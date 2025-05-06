Pakistan: Hindistan üç noktadan füze saldırısı gerçekleştirdi

“Siz kırmızı kıyafetlerle poz verirken, bu ülkede insanlar ölümle tehdit edilen bir gazeteciye ne olacak diye bakıyor”

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay: “Gelişmekte olan ekonomilerde iş dünyasının şikayetleri artıyor ve üretim faaliyetleri zora giriyor”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı: “Evet irade bizimdir ve yapılanlar da Anayasal hakların tartışmasız ihlalidir”

CTP milletvekili Asım Akansoy: “Önceliğimiz de tercihimiz de bu mekan, bu mekanda siyaset yapmak değildir”