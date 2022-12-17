Pakistan Dışişleri Bakanı: “Pakistan, KKTC ile görüşüyor”

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, KKTC’nin tanınması konusunda, “BM Genel Kurulu görüşmeleri için en son New York'a geldiğimde onlarla görüşme imkanım oldu, misyonlarına gittim ve görüştüm. Pakistan açıkçası onlarla (KKTC) görüşüyor. Geçen sene başkanlık ettiğim İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Kıbrıs Türkleri de konuştu, bu şekilde angajmanımıza ve desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

ABD'yi ziyaret eden Zerdari, New York'ta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Pakistan KKTC'yi tanır mı?

Pakistan'ın KKTC'yi tanıyıp tanımayacağı sorusuna ise Zerdari şöyle yanıt verdi:

"BM Genel Kurulu görüşmeleri için en son New York'a geldiğimde onlarla görüşme imkanım oldu, misyonlarına gittim ve görüştüm. Pakistan açıkçası onlarla (KKTC) görüşüyor. Geçen sene başkanlık ettiğim İİT (İslam İşbirliği Teşkilatı) toplantısında Kıbrıs Türkleri de konuştu, bu şekilde angajmanımıza ve desteklemeye devam edeceğiz."