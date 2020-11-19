Özyiğit: “Hükümet kurma görevi CTP’ye verilmeli”

Devrim DEMİR

Ulusal Birlik Partisi’nin “hükümet kurma” süreci yarın doluyor. Günlerdir parti başkanları ile görüş alışverişinde bulunmasına rağmen, görüşmeleri sonuçsuz kalan Ersan Saner, görüşmelerine son saniyeye kadar sürdüreceğini söyledi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit,

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Afet Özcafer son gelişmeleri YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit:

‘23 Nisan çocuğu gibi hükümet kurmaya çalışıyor’

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in süreç daraldıkça yasalar ve etik kuralları zorladığını ifade etti. UBP’de kurultaya ‘müdahale’ edildiğini kaydeden Özyiğit, “Saner 23 Nisan çocuğu gibi hükümet kurmaya çalışıyor” dedi.

Özyiğit: “Neden ısrarla zorluyor?”

YENİDÜZEN’e konuşan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, temasların yapıldığını çıkan sonuca göre Meclis çoğunluklu bir hükümetin kurulamayacağını kaydetti.

Süreci tıkamadan Saner’in görevi iade etmesi gerektiğini kaydeden Özyiğit, “Saner artık görevi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iade etmeli. Yeniden bir arayış içine girilerek hükümet kurma görevi CTP’ye verilmeli. Süreç denenmeli, zaten bir çözüm bulunmazsa ülke 45 gün içinde erken seçime gitmek zorunda. Neden Sayın Saner ısrarla zorluyor? Yapılan ne doğru bir anlayış ne de etiktir. Kurallar çiğneniyor, Meclis çoğunluğuna dayanmayan bir hükümet kurulamaz. Ersin Tatar, zamanında Cumhurbaşkanı olurken vekâlet vermedi, ülke kaosa sürüklendi. Bütçe görüşmeleri yapılamıyor, Saner de bu kaosu derinleştiriyor. Görevi iade etmeli.”

Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer:

‘Parti içinde çekişmeler olduğu belli’

Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer, hükümet kurma çalışmalarında görünenin bakanlık tartışmaları olduğu ve UBP’nin kendi içinde çekişmeler yaşandığını ifade etti. Özcafer, kurultayın yapılmaması bir birlikteliğin yakalanmaması nedeniyle olumlu bir neticeye varılmayacağını ifade etti.

Özcafer, “Bu ekonomik krizin yaşandığı salgının henüz aşılmadığı bir dönemde erken seçime gitmek tercihimiz değil. Bütçe hala geçirilmedi, hoş bir izlenim yaşanmıyor hükümet kurulamıyorsa görevi iade etmeliler. Bu süreçte yeterince maddi ve manevi kayıplar yaşandı halkın morali de bu belirsiz süreçte ciddi şekilde bozuk. Hükümet bir an önce kurulmalı” dedi.