Özuslu: Önemli olan vizyondur

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek ile ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde görüştü.

Görüşmede CTP Dış İlişkiler Sekreteri ve Milletvekili Fikri Toros da hazır bulundu. Görüşme sırasında söz alan Sami Özuslu, “Kulvar önemli değil, önemli olan vizyondur. Bu vizyonu medyada olduğu gibi siyasette de devam ettireceğiz” diye konuştu.

Görüşme sırasında konuşan Kızılyürek, Sami Özuslu’ya başarılar diledi ve “Umarım bu sefer iki siyasetçi olarak işbirliğine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Görüşmede konuşan Toros ise “Kıbrıs Türk toplumu ile AB ilişkileri kapsamında Sami Özuslu’nun aramıza gelmesiyle, CTP’nin dış ilişkilerine vereceği katkılar da çok büyük ölçekte olacaktır” dedi.

Özuslu: Önemli olan kulvar değil, vizyondur

Görüşme sırasında söz alan CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, “Niyazi Kızılyürek benim için abidir, kardeştir, hocadır ve yoldaştır. Çok sıfatlar sığdırıyorum. Çok uzun süredir tanışıyoruz. Birçok programlar yaptık aynı televizyonda” ifadelerini kullanarak sözlerine başladı. AB’nin bütün kurumlarında Kıbrıslı Türklerin daha fazla temsil edilebilmesiyle, AP’da, Avrupa Komisyonu’nda Kıbrıslı Türklerle ve federal çözümle ilgili bir sürü haber yaptığını ifade eden Özuslu, en son iki hafta önce de Niyazi Kızılyürek ile karma evlilikler konusunda röportaj yaptığını belirtti. Yurtsuzluk meselesini konuştuklarını dile getiren Özuslu, bununla ilgili girişimler olduğunu da bildiklerini vurguladı. Hellim tesciliyle ilgili de konuşan Özuslu, mali yardım tüzüğü çerçevesinde Kıbrıslı Türklere yapılan yardım, yaşanmakta olan sıkıntıları aşma konusunda yapılanların da ortada olduğunun altını çizdi. Yeşil Hat Tüzüğü’nün Kuzey Kıbrıs ekonomisine çok ciddi katkılar yaptığına dikkat çeken Özuslu, “Atılacak daha çok adım var. Türkçe’nin AB dili olmasıyla ilgili girişimler çok önemli. Bizim de vizyonumuz gereği mücadelemiz devam edecek. Kulvar önemli değil, önemli olan vizyondur. Bu vizyonu medyada olduğu gibi siyasette de devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kızılyürek: İki siyasetçi olarak işbirliğine devam edeceğiz

AP Milletvekili Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek ise görüşme sırasında yaptığı konuşmada, Sami Özuslu ile AB kurumlarında çok sık bir araya geldiklerini vurguladı. Sami Özuslu’nun AB parlamentosu çalışmalarını yakından takip ettiğine dikkat çeken Kızılyürek, Strazburg’da da Brüksel’de de birçok kez AB üzerine tartışma yaptıklarını kaydetti. “Konuşmamızda her zaman Kıbrıslı Türkler ile AB ilişkilerinin nasıl ileriye götürülebileceği konusu vardı. Bizim ortak çizgimiz ve çok önemsiyoruz. Sami artık sadece gazeteci değil, aynı zamanda bir siyasetçi olacak ve parlamentoya girecek. Hem ben hem Sami Özuslu, AB ile Kıbrıslı Türkler ilişkilerini çok önemsiyoruz” diyen Kızılyürek, hellim meselesinin hallolduğunu kaydetti. Söz konusu durumun üreticilere yeni bir imkan da sunduğunu belirten Kızılyürek, “Türkçe dili konusunu takip ediyoruz, erasmus programı-eğitimle ilgili girişimlerimiz var. Bütün bunları ileri taşımak için Kıbrıslı Türk siyasetçilerin desteği de lazım. Ben Sami Özuslu’nun şahsında bu desteği görüyorum. Başarılar dilerim” dedi. Kızılyürek, “Umarım bu sefer iki siyasetçi olarak işbirliğine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toros: Özuslu’nun, CTP’nin dış ilişkilerine vereceği karkılar büyük olacak

CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros görüşme sırasında yaptığı konuşmada, Sami Özuslu’nun meslek hayatı boyunca Kıbrıs’ın federal çatı altında yeniden birleşmesi için mücadele verdiğini vurguladı. Kıbrıs Türk toplumunun, Avrupa Birliği (AB) kültürü ve değerleriyle bütünleşme mücadelesinde Sami Özuslu’nun öncü oyunculardan birisi olduğuna dikkat çeken Toros, “25 Haziran’dan sonra Meclis’teki çalışmalarına da bu odakta devam edecektir” ifadelerini kullandı. “Bu çerçevede Kıbrıs Türk toplumu ile AB ilişkileri kapsamında Sami Özuslu’nun aramıza gelmesiyle, CTP’nin dış ilişkilerine vereceği katkılar da çok büyük ölçekte olacaktır” diyen Toros, söz konusu konuları değerlendirmek üzere Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek ile bir araya geldiklerini kaydetti.