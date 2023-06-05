Özuslu, Lefke Ceviz Festivali’ne katıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu dün, Lefke Ceviz Festivali’ne katıldı.

Yurttaşla bir araya gelen Özuslu, stantları da ziyaret ederek üreticilerle sohbet etme fırsatı yakaladı.

CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu’ya, CTP Lefke İlçe Başkanı Vehip Nekipzade, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Sami Özuslu ve CTP heyetine yurttaş, yoğun ilgi gösterdi.