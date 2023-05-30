Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, köy ziyaretlerine devam ediyor. Özuslu bugün, Boğaz, Pınarbaşı, Dağyolu ve Şirinevler köylerini ziyaret etti. 25 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek ara seçimlerde CTP’nin adayı olan Sami Özuslu’ya, CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Bölge halkının sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini paylaşma fırsatı da yakaladı.