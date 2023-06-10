Özuslu: İstikrarlı para birimine geçiş kaçınılmaz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili adayı Sami Özuslu, Türk Lirası’nın değer kaybından dolayı insanların alım gücünün günden güne düştüğünü söyledi ve ülkede artık istikrarlı para birimine geçişin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Özuslu dün, CTP heyetiyle birlikte Kooperatif Görevlileri Sendikası’nı (Koop-Sen) ziyaret etti. Özuslu’ya ziyaretinde CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa milletvekili Doğuş Derya eşlik etti. Koop-Sen’le birçok ortak noktaları olduğunu ifade eden Sami Özuslu, daha dün bir protokolün ortaya çıktığını ve bu protokolde toplu iş sözleşmesinin rafa kaldırılarak sendikalara saldırıldığını ifade etti. Tüm bunlar için bir direnişin söz konusu olacağını kaydeden Özuslu, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kulvarda mücadele etmeye devam edeceğiz. Benim 32 yılı bulan gazetecilik hayatımda hep birlikte olduk. Emekten barıştan sendikal yaşamdan yana olan tavrım sürecek” dedi.

Özuslu: İnsan hakkı ihlalleri ciddi boyutlara ulaştı

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullara değinen CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, gıdaya erişim hakkının bir insan hakkı olduğunu ve insanların alım gücünün düşmesinden dolayı en temel gıdalara bile erişemediğini, bunun da insan haklarını ihlal ettiğini ifade etti. Sağlığa ve ilaca erişim haklarının çiğnendiğini, bu hükümetin görevde kalması halinde sıkıntıların daha da artacağını dile getiren Özuslu, “Küçük bir zümre katmerlenerek zenginleşirken toplumun emekçi kısmı fakirleşmeye devam ediyor. Buna bir dur demek gerekiyor” dedi. Ülkede krizden kurtulmak için stabil bir para birimine geçilmesinin şart olduğunu kaydeden Özuslu, “Bizim kurtuluş planımız vardır. Bunu sendikalarla ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yazıp çizip uygulayacağız. Yolumuz aynıdır, birlikte yürüyeceğiz, birlikte kazanacağız” dedi.

Akansoy: CTP iktidarında kooperatifçiliği yaygınlaştıracağız

Koop-Sen ziyareti esnasında konuşma yapan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, kooperatifçiliğin kooperatifçiliğin ülkede yaygınlaşmasının ekonomik anlamda alt düzeydeki gelir gruplarının ve emekçilerin örgütlenmesi anlamında kendileri için temel bir konu olduğunu ve CTP hükümeti döneminde bunun daha da yaygınlaşması konusunda gereken adımları atacaklarını söyledi. TL’nin korkunç bir şekilde değer kaybettiğini ifade eden Akansoy, CTP’nin istikrarlı muhasebe sistemine geçişi savunduğunu aktardı. 25 Haziran’da ara seçime gidileceğini anımsatan Akansoy, halkın sandıkta iradesini göstermesinin kendileri açısından önemli olduğunu belirtti.

Güröz: CTP ile geçmişteki yürüyüşümüz gelecekte de sürecek

Koop-Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz de, sendika olarak emekten yana olan siyasi partilerle dayanışma içinde olduklarını, CTP’nin de emekten yana bir parti olarak geçmişte birlikte yürüdüklerini ve bu yürüyüşün gelecekte de süreceğini ifade etti. Güröz ayrıca Kıbrıs konusunda da federal çözümden yana olduklarını söyledi ve mücadelelerinin sürdüğünü belirtti. Güröz, Özuslu’ya seçimde başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.