Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş'ın COVID-19 testi pozitif çıktı. Öztaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Herkes kendine dikkat etsin, bu hastalık halen devam etmekte" dedi.

Öztaş'ın paylaşımı şöyle:

"Bugün ben ve eşimin yapmış olduğumuz Covid-19 PCR Testimiz pozitif ile sonuçlanmıştır. Lütfen herkes kendine dikkat etsin. Bu hastalık halen devam etmekte…

Herkese sağlıklı günler dilerim"