Öztaş'ın COVID-19 testi pozitif
Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş'ın COVID-19 testi pozitif çıktı.
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Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş'ın COVID-19 testi pozitif çıktı. Öztaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Herkes kendine dikkat etsin, bu hastalık halen devam etmekte" dedi.
Öztaş'ın paylaşımı şöyle:
"Bugün ben ve eşimin yapmış olduğumuz Covid-19 PCR Testimiz pozitif ile sonuçlanmıştır. Lütfen herkes kendine dikkat etsin. Bu hastalık halen devam etmekte…
Herkese sağlıklı günler dilerim"
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Etiketler : HASAN ÖZTAŞ, covid-19