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Öztaş'ın COVID-19 testi pozitif

Öztaş'ın COVID-19 testi pozitif

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş'ın COVID-19 testi pozitif çıktı.

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Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş'ın COVID-19 testi pozitif çıktı. Öztaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Herkes kendine dikkat etsin, bu hastalık halen devam etmekte" dedi. 

Öztaş'ın paylaşımı şöyle: 

"Bugün ben ve eşimin yapmış olduğumuz Covid-19 PCR Testimiz pozitif ile sonuçlanmıştır. Lütfen herkes kendine dikkat etsin. Bu hastalık halen devam etmekte…

Herkese sağlıklı günler dilerim"

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