Öztaş: Yediden yetmişe insan odaklı hizmete devam edeceğiz!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Belediye Başkan adayı ve Geçitkale Belediyesi Başkanı Hasan Öztaş, 2014 yılından beri daha güzel, daha temiz, daha çağdaş ve daha yaşanılabilir, köyden kente bir Geçitkale Beldesi yaratmak için yola çıktıklarını vurguladı. Geçitkale ve beldesinin coğrafi güzelliklerini ortaya çıkarıp, var olan değerlere sahip çıkmak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Öztaş, “Mirasımızı, gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu görevi yürütüyoruz” dedi.

Öztaş: Gerçek ve ayakları yere basan projelerle ilerliyoruz

Her zaman yediden yetmişe insan odaklı hizmete devam edeceklerini kaydeden Öztaş, geçmiş dönemde bunu başardıklarını belirtti. Bölgedeki ziyaretler sırasında konuşan Geçitkale Serdarlı Belediyesi CTP Başkan adayı Hasan Öztaş, hayali ve bütçe olanaklarının çok üzerinde projelerle değil, gerçek ve ayakları yere basan projelerle ilerlediklerinin altını çizdi. Geçitkale ve belde halkını “Ben yaparım olur” mantığıyla değil, ortak akılla yöneterek tüm memlekete örnek olduklarını belirtti. Önceliklerinin insan odaklı hizmet anlayışı olduğunu anımsatan Öztaş, “Belediye yönetimine halkımızı katmayı başardık. Bölge haklıyla birlikte, belediye meclis üyeleri ve bölge muhtarları ile iş birliği içinde şeffaf ve katılımcı uygulamaları hayata geçirmeye başladık” ifadelerini kullandı.

“Çağdaş belediyecilikte örnek belediye olduk”

Hasan Öztaş ayrıca, “ben değil, biz” prensibiyle hareket ettiklerini vurguladı. Kısıtlı imkânlara rağmen hayata geçirdikleri projelerden de bahseden Öztaş, çağdaş belediyecilik ve hizmetlerle örnek belediye olduklarına işaret etti. Önümüzdeki süreçte çok daha büyük bir alana, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi çatısı altında 16 yerleşim yerine hizmet edeceklerini hatırlatan Öztaş, söz konusu durumdan dolayı heyecanlı olduklarını ifade etti. Öztaş, Geçitkale’deki yaşam kalitesi ve çağdaş belediyecilik hizmetini halkın desteğiyle 25 Aralık’tan sonra tüm Kuzey Mesarya’ya getireceklerini söyledi. Hasan Öztaş, “Tecrübemiz ve birikimimizle bu işi, Kuzey Mesarya halkıyla birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.