Öztaş: Tüm Kuzey Mesarya’ya hizmet eden çağdaş bir belediye olacağız

Geçitkale Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkan adayı Hasan Öztaş, Gıynık Web TV’de Mine İçsel’in sorularını yanıtladı. Öztaş, “Geçitkale Belediyesi’nde 8 yılda sağladığımız kurumsal yapıyı, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nde de tecrübemizle çok rahat sağlayacağız dedi” dedi.

Öztaş: 24 saat ulaşılabilirliği sağlayacağız

Birleşen iki belediyenin yine iki merkezli, iki araç parkı, iki binası ve çalışma barışı içinde personelleri ile bir belediye olacağının altını çizen Hasan Öztaş, tüm Kuzey Mesarya’ya hizmet eden çağdaş bir belediye olacaklarını belirtti. Öztaş kendisinin masa başında oturan bir kişi olmadığını, her zaman bölgesinde, köylerinde projelerinin takipçisi olduğunu ve hep sahada olduğunu vurguladı. Halk ile iç içe, halkın sorunlarını yerinde gören ve hizmet eden bir belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerinin altını çizen Öztaş, “İnsanlarımıza Geçitkale Belediyesi’nde sağladığımız 24 saat ulaşılabilirliği ve sorunlara anında çözüm getirilebildiği durumunu, Geçitkale-Serdarlı Belediyesine bağlı yerleşim yerlerinde de sağlayacağız” dedi.

“Merkezi hükümetten hiçbir katkı almadan sıkıntıları minimuma indirdik”

Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi’nin ekonomik akılla yönetilen bir belediye olduğunu söyledi ve “Her zaman ayağımızı yorganımıza göre uzattık” dedi. Pandemi dönemi merkezi hükümetten hiçbir katkı almadan sıkıntılarını minimuma indirdiklerinin altını çizen Öztaş, en çok maddi ihtiyaçlarının olduğu dönemde merkezi hükümetten hiçbir katkı almadıklarını yineledi. Öztaş, Pandemi döneminde bölgede ilaçlama, sağlık, emniyet, antijen ve pcr testlerini destek görmeden belediye olarak kendilerinin kıt imkanlara rağmen başarılı bir şekilde yaptıklarını belirtti. Öztaş, bunu başardıkları için de personelleri ile bölge halkından gurur ve mutluluk duyduğunu kaydetti.

“Şu anki hükümet adilane davranmadı”

Bölgedeki köy yollarından da bahseden Hasan Öztaş, Türkiye Cumhuriyeti’nin katkıları ile 322 km asfalt hibe edildiğini ama Kuzey Mesarya’ya bir avuç bile mevcut merkezi hükümet tarafından verilmediğini söyledi. Kendisinin CTP’li Belediye Başkanı olduğunu ama hizmetlerin bölgedeki tüm insanlara yapıldığını, insan veya siyasi görüşe göre hizmet yapmadığını belirten Hasan Öztaş, Türkiye Cumhuriyeti’nin belediyelere her zaman desteği olduğunu ama şu anki mevcut hükümetin adilane davranmadığını ifade etti.