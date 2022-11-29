YENİDÜZEN, yerel seçimin nabzını Kanal Sim ile ‘Şimdi Seçim Zamanı’ Programında tuttu, bölge halkı sordu, başkan yanıtladı…

Fehime ALASYA

İki dönemdir Geçitkale bölgesinde belediye yönetiminde bulunan ve yerel seçimlerde Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkanlığına aday olan Hasan Öztaş, “Siyaset adına bu göreve talip değilim, hizmet adına varım, bölgemi sevdiğim için buna talibim” dedi.

Özellikle merkezi yönetimin ulaşamadığı kırsal kesimde bu görevi yürütmenin önemine dikkat çeken Öztaş, “40 yılda yapılmayanları bir anda yapmaya çalıştık, sıfır değil, ekside bulup toparlamaya çalıştık” şeklinde konuştu.

Görevde bulunduğu sürede hayata geçirmeyi planladığı projeleri sorduğumuz Öztaş, ‘hayal ettiğinin de ötesinde’ olduğunu, buna karşın hayata geçiremediği projelerinin de bulunduğunu anlattı.

Öztaş, “8 yılda 9 park yaptık, bunlar hiç yoktu. Fakat pandemi ve ekonomik darboğazdan dolayı yapamadığım birkaç projem vardı. Biri kapalı spor salonu ve belediye çarşısı projesiydi, umudum yeni dönemde… Deneyim ve tecrübem ile bunun üstesinden gelebileceğime inanıyorum”

BÖLGE HALKI SORDU, BAŞKAN VE BAŞKAN ADAYI YANITLADI…

● AYHAN ALTIHAT: Bölgeye lavanta ekimi yaptı, güzel bir yatırım, yeni dönemde üreticiler için ne gibi projeleri olacak?

➢ HASAN ÖZTAŞ: “Lavanta üretiminde 2 yıldır çalışma yürütüyoruz, amacımız bölgede yeni tarım türleri yaratmak… Belediyemizin felsefelerinden biri de iyi tarım, bu bağlamda birçok projeye imza attık. Lavanta bahçelerimizi geliştiriyoruz, kadın kooperatifi kuracağız. Bunun hem üreticiye hem belediyemize getirilerini göreceğiz, daha büyük projelere imza atacağız.”

● EMİN ÖZKAN: Bölgemize yapılacak olan inşaat projesinin bize ne gibi faydası olacak?

➢ HASAN ÖZTAŞ: “Bu yatırım bölgede istihdamı sağlayacak, bölgenin değerini arttıracak. Bölgedeki esnafın daha çok çalışabilir duruma gelmesini sağlayacak, nüfus açısından ve yatırım açısından halkımıza yönelik bir yatırımdır. Halkımızın ulaşabileceği konutlar olacak, önceliğimiz gençlerimiz ve bölgelimiz olacak. Yatırımcılardan tüm bunların sözünü aldık. Bin 500 konutluk, birkaç yerde büyük bir yatırım olacak, gelişime ve istihdama olanak sağlayacak.”

● NEJLA TAŞKAN KURAN: Bölge esnafı için, bölgeyi hareketlenmek, kasabımızı canlandırmak adına ne gibi projeleri olacak?

➢ HASAN ÖZTAŞ: “Bölgedeki yatırımlar hem nüfusun artmasına hem de bölge esnafının kalkınmasına neden olacak, bölgenin her kesimine hitap eden inşaat projesi olacak.”

● FEHMİ UMMAK: Bölgede gençler için ne gibi yatırımlarınız olacak? Ne gibi aktivite alanları olacak ve spor için ne gibi yatırımlar olacak?

➢HASAN ÖZTAŞ: “Raflarımız projelerle dolu. Özellikle bölge adına yapmak istediğimiz bir spor kompleksi var. Çeşitli halı sahalar, spor salonlarının olduğu alanlar hayal ediyoruz. Kapalı spor salonumuz yok, finansal desteği bulursak hemen yola koyulacağız. Serdarlı bölgesinde yeşil alan, kadın ve çocukların vakit geçireceği, para kazanabileceği üretim ve zaman geçirme alanları sağalmaya çalışacağız. Tüm bu hizmetlerimizi tüm Mesarya bölgesine yayma hedefimiz var.”