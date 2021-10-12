Öztaş, Geçitkale halkıyla buluştu: Aynı heyecanla, hizmete devam!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına dün akşam Geçitkale’de devam etti. Geçitkale’nin 7 yılı aşkın süredir belediye başkanlığı görevini sürdüren Hasan Öztaş, dün akşam gerçekleştirilen etkinlikte Geçitkale halkının büyük desteğini aldı. Önümüzdeki yerel seçimlerde CTP adayı olarak yeniden yarışa gireceği duyurulan Hasan Öztaş, edindiği tecrübeyle Geçitkale için yola devam edeceklerini kaydetti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Geçitkale Belediye Başkanı ve CTP Geçitkale Belediye Başkan adayı Hasan Öztaş’ın konuşma yaptığı etkinlik, pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Geçitkale halkı, attıkları sloganlarla Öztaş’a büyük destek belirtti ve CTP’nin yerel yönetimlerdeki kalitesine Geçitkale’de devam edeceğine vurgu yaptı.

Erhürman: Geçitkale'deki bu ışığı söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecek

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bereketli bir dönemin kendilerini beklediğini vurguladı. Ülkenin çok karanlık günlerden geçtiğini dile getiren Erhürman, ülkenin çok büyük bir karanlığa mahkum edilmeye çalışıldığını kaydetti. Ekonominin yerlerde süründüğünü vurgulayan Erhürman, “Halkın derdini zerre umursamayanlar, ülkenin kurumlarının itibarını yerle bir ediyor, sarsıyor. Bu ülkenin gailesini çekmiyorlar” diye konuştu. 7 sene önce Geçitkale’nin nerede, şimdi nerede olduğunu herkesin gördüğünü kaydeden Erhürman, “Geçitkale’de Hasan Öztaş’ın ekibiyle birlikte, tırnaklarıyla yerleri kazıyarak ortaya çıkarttıkları ışığı Geçitkale’de söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecek” diye konuştu.

“Geçitkale halkı 7 sene öncesini hatırlıyor, bugünü de görüyor”

Erhürman sözlerine şu şekilde devam etti: “Çok uğraştıklarını biliyoruz. Hangi dönemlerde, bizim içimize sinmeyecek yöntemlerle buralarda neler yaptıklarını da biliyoruz. Geçitkale halkı, 7 sene öncesini hatırlıyor, bugünü de görüyor.” Hasan Öztaş ve ekibinin aylarca maaş almadan hizmete devam ettiğini dile getiren Erhürman, “Bizim hizmet aşkımız keseleri doldurmak değil, bizim hizmet aşkımız gerektiğinde evimize götüreceğimiz ekmeği keserek, bölgemize, ülkemize hizmet götürmektir” dedi. Hasan Öztaş’ın, 7 senedir söz konusu durumun en güzel örneklerinden birini sergilediğini belirten Erhürman, “Hem yerelde hem genelde bereket geliyor” dedi.

Öztaş: Hiç bitmeyecek heyecan yola çıktık

Geçitkale Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Hasan Öztaş, bu zorlu yarışta yanında olan herkese teşekkür ederek sözlerine başladı. Bölgeye sevdalı herkesle, sefayı değil cefayı paylaşmak için bir arada olduklarını vurgulayan Öztaş, “Bu güzelliğimizi seçim sonrasında da sarmaş dolaş bir sevgiyle kutlayabilmek umuduyla” diye konuştu. Hiç bitmeyecek bir heyecanla yola çıktıklarına dikkat çeken Öztaş, “Gün kişisel hesapların günü değil. Gün, yaşadıklarımızın farkında olma günüdür. Gün, bu ülkede layık olmadıklarımıza dur demek için bölgemiz için kenetlenme günüdür” dedi. İki dönem 7 yılı aşkın süredir belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü söyleyen Öztaş, “7 yıldır edindiğim tecrübeyle ve yaptıklarımızla, bu şerefli görevi tekrar bana layık gördünüz. Benim için onurdur, gururdur” diye konuştu.

“Sorumluluklarımızı bilerek, hizmete devam edeceğiz”

Öztaş, “Bölgemize olan sorumluluklarımızı bilerek, sizlerden aldığım güçle hizmete devam edeceğiz” dedi. Hükümet olmanın avantajlarının kullanıldığı bu yarışın ne denli adaletsiz olursa olsun yılmayarak kararlı bir şekilde yollarına devam edeceklerini vurgulayan Öztaş, bu yarışın tek başına koşulacak bir yarış olmadığını ifade etti. Öztaş sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu yarışta dün olduğu gibi yarın da bizlere çelme takmaya çalışanlar olacak. Bizleri yarış dışına atmaya çalışanlar olacaktır. Ortak kaygılarımıza, ortak geleceğimize sahip çıkacağız.” Geçitkale’ye hizmet etmenin kendisi ve ekibi için bir şeref olduğuna vurgu yağan Öztaş, “Şahsımı bu göreve layık gören partime en içten duygularımla teşekkür ederim” diyerek sözlerine son verdi.