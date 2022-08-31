Özkunt, istifasını geri aldı

TDP Genel Sekreterliği görevinden istifa eden Nevzat Özkunt, istifasını geri çekti.

Özkunt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlkesel görüş ayrılıklarının giderilmesi ile parti yararını da gözeterek istifamı geri almış bulunuyorum” dedi.

“ ‘Bir şey olmak için değil, ülkem için ne yapabilirim’ ilkesi ile hareket eden tüm yoldaşlarımızla mücadeleye devam” diyen Özkunt, şu açıklamayı yaptı: Toplumcu Demokrasi Partisi’nin dün akşam gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında geçtiğimiz günlerde parti genel sekreterliğinden istifama neden olan ilkesel görüş ayrılıklarının giderilmesi ile parti yararını da gözeterek istifamı geri almış bulunuyorum. Partim ve ülkem için toplumumuz içinde yer alarak elimden geldiğince hizmet vermeye çalışacağım.

İnsanlarımızın beklentisi olan solda bütünleşme ve işbirliği çabalarını artırarak ve özellikle yerel seçimlere yönelik çalışmalarımızın yoğunlaştığı bugünlerde “BiR ŞEY OLMAK İÇİN DEĞİL, ÜLKEM İÇİN NE YAPABİLİRİM” ilkesi ile hareket eden tüm yoldaşlarımızla mücadeleye devam

Sevgi ve dayanışma ile kalın.

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