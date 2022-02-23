Özkıraç: İfade özgürlüğümüze kelepçe vurulmak isteniyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in bir yazısından dolayı ağır cezada 10 yılla yargılanmak istenmesini kınadıklarını açıkladı.

Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada söz konusu durumun “ifade özgürlüğümüze vurulmak istenen kelepçe olduğuna inanmaktayız” dedi.

Yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“El-Sen olarak biz, başta örgütlenme ve ifade özgürlükleri olmak üzere tüm hak ve hürriyetlere inanan bir emek örgütüyüz. Aynı zamanda biz, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan herkesin Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi‘nin çizdiği prensiplerde bir yaşam sahibi olmasını dileyen ilerici bir geleneğin parçasıyız.

Bu çerçevede EL-SEN Basın Danışmanı ve Basın Sen Başkanı Ali Kişmir’in bir yazıdan ötürü ağır cezada 10 yılla yargılanmak istenmesini kınıyoruz. Bu ve buna benzer tüm yargılanma baskılarının ifade özgürlüğümüze vurulmak istenen kelepçe olduğuna inanmaktayız.

Yurdumuzun her tarafını sarmış baskı ve yıldırma politikalarına yenilmeyeceğimizi ve hiçbir yurtseveri yalnız bırakmayacağımızı tüm halkımıza duyururuz.”

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