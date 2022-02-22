Kişmir: ‘Yazım nedeniyle dava okundu, 10 yıla kadar hapislik isteniyor’

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, iki yıl önce yazdığı ve politik içerikli olduğunu belirttiği bir yazısından ötürü hakkında soruşturma başlatıldığını ve 10 yıla kadar hapis cezası istendiğini duyurdu.

Kişmir’in avukatlığını üstelenen Barolar Birliği Başkanı avukat Hasan Esendağlı ise, Kişmir'e ‘Güvenlik Kuvvetlerinin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiği’ iddiası ile polis tarafından dava okunduğunu’ açıkladı.

Yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından YENİDÜZEN’e konuşan Kişmir, dava sürecinde olduğu için tam içeriğini paylaşmak istemediği yazının yaklaşık iki yıl önce yazıldığını ve siyasi bir konuyla ilgili olduğunu anlattı. Yapılan bir şikayet üzerine bugün polise çağrıldığını ve durumun kendisine bildirildiğini söyleyen Kişmir, Pazartesi ilk duruşmanın yapılacağını açıkladı. Kişmir şunları söyledi: “Polis yaklaşık iki yıl önce yazdığım bir yazıdan dolayı bugün beni arayarak merkeze çağırdı. Yazıyla ilgili bir şikayet olduğunu ve Başsavcılığın da şikayeti değerlendirerek dava okunmasına karar verdiğini söyledi. 10 yıla kadar hapis cezası ihtimali var. Pazartesi avukatım Hasan Esendağlı ile teminat duruşmasına çıkacağız ve teminata da karşı çıkacağız. Esas tablo ilk duruşmadan sonra belli olacak”.

Esendağlı: Düşünce, fikir, söz ve yazılardan dolayı insanların soruşturulması çağ dışı ve baskıcı rejimlerin uygulamasıdır”

Kişmir’in avukatı Esendağlı da Kişmir’e açılan davanın detaylarını paylaştı, “düşünce, fikir, söz ve yazılardan dolayı insanların Ceza Davaları ile soruşturulması çağ dışı ve baskıcı rejimlerin uygulamasıdır” dedi. Esendağlı şunları yazdı: “Güvenlik Kuvvetlerinin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiği iddiası ile Polis tarafından dava okundu. Askeri Suç ve Cezalar Yasası'nın 26. maddesine göre bu suça 10 yıla kadar hapislik cezası öngörülüyor. Olmasından endişe ettiğimiz her şeyi hızlı bir şekilde karşımızda bulduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Düşünce, fikir, söz ve yazılardan dolayı insanların Ceza Davaları ile soruşturulması çağ dışı ve baskıcı rejimlerin uygulamasıdır. Bu tip ceza işlemleri, insanların susmasını, konuşmaktan yazmaktan çekinmesini sağlamak için silah olarak kullanılır. Bizi bu noktaya getirmelerine karşı direnmekten başka çaremiz yoktur. Aksi takdirde bu topraklar üzerinde alacak nefes bulamayacağız. Bu davalara karşı Baro'nun tavrını soracak olan olursa, Ali Kişmir'in savunmasını bizzat benim üstlendiğimin bilinmesini isterim.”