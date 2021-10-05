Özkıraç: Her türlü özelleştirmeye karşıyız, kimse sabrımızı sınamasın!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) “Yap-işlet-devret” modeli jeneratör alımı için karar çıkması halinde kurum genelinde sivil itaatsizliğe gidileceğini ve işbaşı yapmayacaklarını açıkladı.

Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, her türlü özelleştirmeye karşı olduklarını belirterek, “Biz sokakları şenlendirmeye hazırız, kimse sabrımızı sınamasın!” dedi.

Yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Bugün olağanüstü toplanan EL-SEN Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısından “Yap-işlet-devret” modeli jeneratör alımı için karar çıkması halinde kurum genelinde sivil itaatsizliğe gidilmesi ve işbaşı yapılmaması kararı üretmiştir.

Sendika olarak duruşumuz ile talebimiz açık ve nettir. Her türlü özelleştirmenin karşısında olmakla birlikte, daha önce hükümetin bizimle yaptığı protokol gereği, kendi öz kaynaklarımızdan en az 120 MW’lık yatırımın yapılmasıdır. Bunun aksi her adımın karşısında olmaya devam edeceğimizi ve özelleştirme girişimlerine geçit vermeyeceğimizi hükümetin yaptığımız yazılı açıklamalarla net olarak algılamasını temenni ediyoruz. Aksi halde yaşanacak olan kaosun sorumlusu biz değil hükümet olacaktır. Biz sokakları şenlendirmeye hazırız, kimse sabrımızı sınamasın!”

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