"Özgür ve bağımsız basın, siyasi hayat için gerekli"

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), özgür ve bağımsız basının siyasi hayatın işlemesi için gerekli olduğunu vurguladı.

KTGB Yönetim Kurulu, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) üyesi gazeteci Esra Aygın için sarf edilen sözler ve aldığı tehditlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, gazetecilerin de diğer yurttaşlar gibi güven içerisinde ve kanunun tam koruması altında olmaları gerektiğine işaret edilerek, herkesin özgürce düşünme ve kendini ifade etme hakkına sahip olduğu belirtildi.

Basını özgür olmayan bir ülkede, demokrasinin yaşam bulmasının, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesinin mümkün olmadığına işaret edile açıklamada “Bu zor günlerde karşılıklı saygı, sevgi, dayanışma ve yardımlaşmaya ihtiyacımız olduğunu, bunun aksi davranışların toplumumuza bir yararı olmayacağını ifade etmek isteriz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, basını özgür olmayan bir ülkede, demokrasinin yaşam bulması, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi mümkün değildir. Özgür ve bağımsız basın, siyasi hayatın işlemesi için gerekli olan fikirlerin, düşüncelerin ve bilginin özgürce yayılmasına yardımcı olur kanaatindeyiz. Birlik olarak basın özgürlüğüne yönelik her türlü saldırının, geçmişte olduğu gibi bugün de karşısında olacağımızı; her koşulda özgür basının yanında olmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz"