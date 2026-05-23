Çatalköy–Esentepe’de festival coşkusu devam ediyor

Çatalköy–Esentepe Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Zerdali Festivali, dün akşam Esentepe’de gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Telsim Vodafone iletişim sponsorluğunda düzenlenen festivalin açılışına milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Müzik, dans ve kültürün buluştuğu gecede kortej yürüyüşünün ardından halk dansları gösterileri gerçekleştirildi.

Festivalin ilk gecesinde Çatalköy–Esentepe Belediyesi Halk Dansları Topluluğu sahne aldı. Ardından Ahenk Türk Müziği Korosu müzikseverlerle buluşurken, Akademi Sanat Derneği’nin “Anka - Zamanın Kanatları” defilesi Günkut Ajans marka modellerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gecenin finalinde ise Grup Frekans sahne alarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Festival alanında kurulan stantlarda zerdali ve zerdaliden yapılan ürünlerin yanı sıra bölgeye özgü yiyecekler ve el işi ürünler de ziyaretçilerle buluştu.

Çatalköy–Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, festivalin kültürü yaşatan önemli bir organizasyon olduğunu belirterek tüm halkı festivale davet etti.

Festival bugün de çeşitli etkinliklerle devam edecek. Gecede nostalji halk dansları gösterileri, Dance of Fire performansı ve Arif Edizer Grup Argastı sahne alacak. Festivalin finalinde ise sevilen müzik grubu Yeni Türkü konser verecek.