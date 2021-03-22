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Özgöçmen: Pozitif hemşire sayısı 10’a yükseldi

Özgöçmen: Pozitif hemşire sayısı 10’a yükseldi

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, Göğüs Servisi’nde görevli bir hemşirenin daha COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, Göğüs Servisi’nde görevli bir hemşirenin daha COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

YENİDÜZEN’e kısa bilgi veren Özgöçmen, pozitif hemşirenin temaslılarına yönelik çalışma başladığını belirterek, şu anda 43 hemşirenin farklı pozitif vakalar nedeniyle karantinada olduğunu ifade etti.

Foto: Arşiv

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