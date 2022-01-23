Özersay: "UBP ve CTP Genel Başkanları'nı arayarak tebrik ettim

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, elektrik kesintileri, gaz kuyruklarının yaşandığı bir dönemde UBP’nin aldığı oy oranının düşündürücü olduğunu söyledi.

Buna rağmen, seçmenin kararına saygılı olduklarını belirten Özersay, seçime katılım oranının ciddi şekilde düştüğünü ifade etti.

Özersay, bu nedenle daha örgütlü, kendi seçmenini sandığa taşıyabilen iki siyasi partinin UBP ve CTP’nin daha başarılı sonuçlar alabildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi seçim sonuçlarında kutuplaşmanın da ortaya çıktığını dile getiren Özersay “İki kanada savrulan oylar, merkezde daha makul daha politikalarla ilgili seçmenden gerekli karşılığı görmedi” diyerek, ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşanan umutsuzluğun sandığa gidiş oranını etkilediğini yineledi.

Özersay, parti yetkili kurullarda ilerleyen günlerde değerlendirme yapılacağını sözlerine ekledi.