Özersay, ‘sahte Adapass’ soruşturmasıyla ilgili sordu: Birilerinin ismini mi gizliyorlar?

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, polisin yürüttüğü ‘sahte Adapass’ soruşturması kapsamında iki kişinin tutuklandığı yönünde bilgisi olduğunu ancak bir kişinin mahkemeye çıkarıldığını söyledi, “Devletin kurumları birilerinin ismini mi gizliyorlar? Yoksa mesela bu işin ucu bazı “önemli” şahsiyetlere kadar uzandığı için habere karartma mı uygulandı?” diye sordu.

Özersay’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Sahte Adapass skandalıyla ilgili bu sabah sadece bir kişinin mahkeme önüne çıkarıldığı ve tutuklandığı yer aldı basında. Oysa bize gelen bilgi bir değil iki kişinin Mahkeme önüne çıkarılıp tutuklandığı yönündedir. Burada devletin kurumları bilerek ve isteyerek birilerinin ismini mi gizliyorlar? Yoksa mesela bu işin ucu bazı “önemli” şahsiyetlere kadar uzandığı için habere karartma mı uygulandı?

Herkes suçu mahkeme tarafından kanıtlanana değin suçsuzdur elbet, yani suçsuzluk karinesi denilen bir şey var. Ama mahkeme iki kişi için tutuklama emri verdiyse bunlardan birisi neden gizleniyor? Kim gizliyor?

Aşı olmayanlara sahte Adapass çıkarttı, tutuklandı