Özersay: “Muhalefete yargıya başvurmak dahil tüm yolları zorlamaktan başka bir seçenek bırakmadınız”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin Anayasa ve İç Tüzük’te olağan yollar belli olmasına karşın Meclis’te karar aldırıp komite kurma yoluna gittiğine işaret etti, muhalefete de yargıya başvurmak dahil tüm yolları zorlamaktan başka bir seçenek bırakmadığını ifade etti.

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azınlık Hükümeti’nin ortaya koyduğu bu anti demokratik zihniyete karşı durmaktan çekinmeyeceklerini kaydetti.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

“KKTC Anayasası ne diyor? Siyasi partilerin Meclis’teki bütün faaliyetlere ÜYE SAYILARI ORANINDA katılmaları gerektiğini söylüyor. Hükümet dün Meclis’te bir karar aldırıp bir komite kurma yoluna gidiyor. Normalde iki milletvekili bulunan YDP (ki bunun kısa süre sonra bir milletvekiline ineceği anlaşılıyor) bu geçici komitede 1 temsilciyle temsil edilecek, normalde 6 milletvekili bulunan Halkın Partisi de 1 temsilciyle temsil edilecek!

Birinin vekil sayısı diğerinin üç katı ama ikisine de komitede birer temsilci verilecek! Neden mi? Çünkü AZINLIK HÜKÜMETİ çoğunluğa sahip olup dilediği kararı empoze etmek istiyor da ondan! Anayasaya RAĞMEN! İç Tüzük seçimle ilgili konularda yetkili komiteyi ve OLAĞAN YOLU tarif etmiş. Nedir o olağan yol? Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi.

O komitede, yani olağan yoldan gidildiğinde hükümetin çoğunluğu bulunmadığı için, onu devre dışı bırakıp geçici komite kurup AZINLIK HÜKÜMETİ bu ayak oyunlarıyla ÇOĞUNLUK olmaya çalışıyor. Kendi imzalarıyla, kendi oylarıyla ve OYBİRLİĞİ ile kurdukları OLAĞAN komiteyi bu konuda hiç toplamadan, kendi oylarıyla ve oy birliği ile havale ettikleri konuyu görüştürmeyerek, devre dışı bırakmaya kalkışıyorlar! İç Tüzüğe RAĞMEN!

AZNLIK HÜKÜMETLERİNİN yasa yapabilmesinin ve ülke yönetebilmesinin yolu muhalefet ile uzlaşmasından geçer. Konuları diyalog yoluyla ele alır, muhalefetin bir bölümünü veya tamamını yanına alır, orta noktada buluşur, “illa da benim istediğim olacak”

DEMEZ, UZLAŞMAYA çalışır. Oysa UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti uzlaşmaya değil yaklaşmak, uzlaşmak için diyalog dahi kurmuyor, çaba desen hiç harcamıyor.

EMPOZE etmeye çalışıyor! Parlamenter Demokrasi aksini gerektirmesine RAĞMEN!

Anayasayı YOK SAYARSANIZ devlete saygısızlık etmiş olursunuz! İç Tüzüğü YOK SAYARSANIZ Meclis’e saygısızlık etmiş olursunuz!

Muhalefeti YOK SAYARSANIZ Halka ve demokrasiye saygısızlık etmiş olursunuz! Bu durumda muhalefete yargıya başvurmak dahil tüm yolları zorlamaktan başka bir seçenek bırakmamış olursunuz.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE, DEMOKRASİYE ve HALK İRADESİNE inanan Halkın Partisi Azınlık Hükümetinin ortaya koyduğu bu ANTİ DEMOKRATİK zihniyete karşı durmaktan çekinmeyecektir”.