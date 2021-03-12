Özel sektörün çığlığı: "Artık yeter, bizi görmezden gelmeyin"

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Özel sektör çalışanı isyan noktasına geldi. Otobüs şoförleri, inşaat işçileri, garsonlar, kuaförler, tezgahtarlar, esnaf ve emekçiler “sıfırı tükettik” dedi, tam bir “ayrımcılık” yaşadıklarını belirtti.

Yeni tip coronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son bir yıldır gerek tam, gerekse kısmi olarak kapanmaya gidilmesi, birçok sektörü olumsuz yönde etkiledi.

YENİDÜZEN’e düşüncelerini aktaran bazı sektör işletmecileri ve işçiler, son bir yılda ekonomik açıdan büyük bir kayıp yaşadıklarını söyledi. Devletten verileceği söylenen ancak henüz verilmeyen 1500 TL desteğin yetersiz olduğuna vurgu yapan özel sektör çalışanları, her sektörün durumunun kötü olduğunu dile getirdi.

Önümüzdeki süreç için de konuşan özel sektör çalışanları, daha önce atılan adımların ne olacağını düşünmeden atıldığını aktararak, bundan sonra atılacak olan adımların çalışanları düşünerek atılması gerektiğini ifade etti.

SEKTÖR ÇALIŞANLARI NE DEDİ?

Cafer Özbudak (Kuaför): “Şu anda kazandığımızı geride kalan borçlarımıza yatırmak durumundayız”

“Bizim sektörümüz hizmet sektörü olduğu için bu süreçte çok etkilendik. Açık olsak bile insanlar kuaföre gelmeye çekiniyor. Her kapandığımız dönemde ekonomik olarak 2 ay geriye gittik. Bankalar öteleme yapıyor ama daha sonra alacağını faizle alıyor. Devlet elinden geleni yapıyor ama verdiği maddi destek de yetersiz. Onlar da zaten geriden geliyor. 1 hafta markete gitsek zaten o 1500 TL 1 haftada bitiyor. Ama düşününki elektriğiniz var, kiranız var, ev geçindirmek zorundasınız… Yani şu anda kazandığımızı geride kalan borçlarımıza yatırmak durumundayız.”

Mehmet Merdal Kekil (İnşaat işçisi): “Bu süreçte yeri geldi aç kaldık”

“Bu iki kapanma da bize hiçbir şekilde yaramadı. Ne yazık ki, bu süreçte bize destek veren de olmadı. Ne kredi kartlarımızı, ne de banka taksitlerimizi ödeyebildik. Perişan olduk diyebilirim. Şu ana kadar devletten herhangi bir destek almadık. Ödeneceği söylendi şimdiye kadar vermediler. Bu süreçte yeri geldi karnımızı doyuramadık, aç kaldık. Sadece işimizin açılmasını bekledik. Onda da doğal olarak tabii çalıştığımız günlerde ödenebildik.”

Fırat Horuz (Restoran işletmecisi): “Sadece kapattılar ve ‘ne haliniz varsa görün’ dediler”

“1 yıl içerisinde iki kez kapandık ama biz devletten bugüne kadar hiçbir destek almadık. Bizleri sadece kapattılar ve ‘ne haliniz varsa görün’ dediler. Bir hafta Cumartesi kapatılmasının, diğer hafta da açılmasının mantığı nedir bana biri bunu anlatsın. İnsanlar dükkanlarından ekmek parasını kazanıyor. İnsanların borçları var, geçindirmek zorunda olduğu ailesi var, borçları var... Bunlar 1500 TL destekle olabilecek işler değil. Benim yine de hatırı sayılan müşterilerim var. Buna rağmen kaybım %50… Daimi müşterisi olmayanlar ne yapsın peki? Sadece paket servisle olmaz.”

Ahmet Gökçe (Otobüs şoförü): “Turist ve öğrenciler ülke ekonomisinin can damarıdır”

“Ben otobüs şoförlüğü yapıyorum ve yaklaşık 1 yıldır kapalıyız. Bu 1 yılda az sayılabilecek kazançla ve devletten aldığımız 1500 TL ile geçinebiliyoruz. Bu kadar az kazançla nasıl geçinebiliriz ki? Geçinemiyoruz… Hemen hemen her sektör de böyle ve bu son 1 yıldan çok şikayetçi. Bence akıllı bileklik konusunda çalışmalar yapılmalı ve denetimler yapılacak şekilde ev karantinası uygulaması yapılarak, ülkeye turist ve öğrenciler getirilmeli. Turist ve öğrenciler ülke ekonomisinin can damarıdır.”

Alpay Alsancak (Oto galeri işletmecisi): “Oto galericilere zengin gözüyle bakılıyor”

“Ülkenin her köşesinde oto galerici var. Onun enflasyonu ve arkadan gelen ekonomik krizle birlikte sektör diz çökmüş durumda. Ülkemizde ne yazık ki kontrol yok. Geçen yıl Mart ayında kapandık. Banka borçları ötelenmişti ama 3 ay sonra faiziyle birlikte alınmıştı. Bu ülkede özellikle bankalar hiç kontrollü değil. Devlet bankalar konusunda insanların lehine yönelik bir şey yapamadı. Bu süreçte bizlere destek de verilmedi. Çünkü oto galericilere zengin gözüyle bakılıyor. Hâlbuki durum hiç öyle değil. Tek bir arabanın satışından bile devletin kasasına 20 bin TL giriyor. Bu süreçte oto galericileri kapatıp, bir de destek vermemek bence doğru bir yaklaşım değil. İnsanların alım gücü düştüğünden dolayı zaten araba satışları da düştü. Sonuç olarak, bizler de geçinmek durumundayız. Ödediğimiz kira, elektrik ve geçindirdiğimiz bir evimiz var. İnsanları mağdur ediyorlar.”

Ferdi Sevinç (Kuyumcu): “İnsanların alım gücü azaldığından dolayı özel ihtiyaçlarını en sona bırakıyorlar”

“Son 1 yılda yaşananlar tüm dünyayı etkileyen küresel bir kriz ama ülkemizdeki ekonomik yapı çok daha farklı olduğu için insanları çok etkiledi. Kırılgan ve turizme dayalı bir ekonomimiz olduğu için bizleri çok büyük bir oranda etkiledi. Dövizin yükselişi bizim sektörümüzü de daha çok etkiledi. İnsanların alım gücü azaldığından dolayı özel ihtiyaçlarını en sona bırakıyorlar. Bir kuyumcu dükkânına girdiğinizde küçük bir şey bile alsanız bugün 1000 TL’yi gözden çıkarmanız lazım. Bu miktarı insanlar da veremediğinden dolayı doğal olarak bizim işimiz de azalıyor. Bu süreçte özel günlerde de kapalı kalmak bizi olumsuz yönde etkiledi. 14 Şubat’ta bir kuyumcunun kapalı olması demek, büyük bir kayıp demektir.”

Oğuzhan Pişkin (Lastikçi): “Bundan sonra atılacak adımlar bizleri düşünerek atılsın”

“Bu süreç bizim için zorlu geçti. İş kaybımız, müşteri kaybımız oldu, ödememiz gereken yerleri ödeyemedik, iş yapamadık. Yani çok zorluk yaşadık. Bir ara açıldığımız dönem işlerimiz iyiye doğru gitmişti ama kapandığımız için yine aynı noktaya geldik. Şu anda yeniden açıldık ve umarım artık bir daha kapanmayız. Bundan sonra atılan adımlar bizleri düşünerek atılsın ki, bizler de geriye gitmeyelim.”

Hakan Kaya (Çiçekçi): “Sürecin vermiş olduğu zarar açık olan günlerle kapatılamaz”

“İlk kapanmanın bana zararı çok büyük oldu. Hazır işimden oldum, birikimimden oldum, üstüne de borçlanmak zorunda kaldım. İkinci kapanma bu kadar zararlı olmasa da, tekrar zarar ettim. Biz çiçekçiler olarak özel günlerde iş yapıyoruz. Bu dönem sevgililer gününe denk geldi ve bu gün bizim için çok yoğun geçti. Online olarak satış yapmaya çalıştık ama o da çok olmadı. Sürecin vermiş olduğu zarar açık olan günlerle kapatılamaz. 1500 TL destek ile geçinmek zor. Verilen bu destekle kiranı mı ödeyeceksin? Elektriğini mi ödeyeceksin? Evini mi geçindireceksin? Sadece bunları ödemeye 3000 TL bile yetmez.”