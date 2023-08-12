Serap ŞAHİN

İskele'deki "Breeze" adlı mekânda Hüseyin Mavideniz'in, güvenlik görevlileri tarafından dövülerek öldürülmesinin ardından bölgedeki bar, disco, gece kulübü ve benzeri eğlence mekânlarına verilen özel izinler ikinci bir emre kadar durduruldu.

YENİDÜZEN’e konuşan İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, yaşanan olayın çok üzücü olduğuna işaret ederek, İskele ve Mağusa Kaymakamlığı olarak ikinci bir emre kadar, eğlence mekânlarına verilen özel izinlerde kısıtlamaya gidildiğini kaydetti.

Alkol, müzik ve havai fişek yasağı

Toroslu, İskele ve Gazimağusa Kaymakamlığı’nın Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı ile görüşerek, saat 01.00’den sonra müzik, alkol satışı ve havai fişek patlatma izinlerinde kısıtlamaya gidildiğini kaydetti. İkinci bir emre kadar yasağın süreceğini belirten Toroslu, “İlçe kaymakamları olarak gerek polis ve belediyelerle işbirliği içerisinde, ülkede yaşayan vatandaşların ve yurt dışından gelen turistlerin en güvenli şekilde yaşamaları ve eğlenmeleri için gerekli tedbirleri alıyoruz. Bunun için de gerekli çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

Bölgede yaşanan olaya çok üzgün olduğunu yineleyen Toroslu, hayatını kaybeden Hüseyin Mavideniz için ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.