'Özel Hayat' için değişiklik önerisinin ivediliği: Hükümet oy çokluğu ile reddetti

CTP’nin sunduğu ‘Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması’ Yasası’na değişiklik önergesinin ivediliği Hükümet tarafından oy çokluğu ile reddedildi.



Değişiklik Önergesi için neler söylendi?

Yasa yürürlüğe girerken hiçbir zaman arzu edilmeyen noktanın ‘basın mensupları’ üzerinde olumsuz etkisi olduğuna vurgu yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yasanın uygulanmasına yönelik bir takım sıkıntılar olduğuna işaret etti.

Yasa Önerisi’nin ivediliğini istedi. CTP’nin Meclis’e sunduğu önerge, “esas Yasanın 12. maddesinde düzenlenen ‘Suç oluşturmayan Haller’ sınıflandırmalarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin konuyla ilgili içtihatları çerçevesinde genişletilmesi ve Anayasa’nın 26’ıncı maddesinde düzenlenen “Basın Özgürlüğü” kavramlarının bu Yasada tam olarak karşılığını bulabilmesini amaçlıyor.

Erhürman: “Yasa yürürlüğe girerken hiçbir zaman arzu edilmeyen nokta ‘basın mensupları’ üzerinde olumsuz etki yapmasıydı”

Yasa yürürlüğe girerken hiçbir zaman arzu edilmeyen noktanın ‘basın mensupları’ üzerinde olumsuz etkisi olduğuna vurgu yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yasanın uygulanmasına yönelik bir takım sıkıntılar olduğuna işaret etti.

Polis mensuplarına yönelik ‘özel hayata’ ilişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne çerçevesinde bilgilendirme de yapılması gerekliliğine değinen Erhürman, basın mensuplarının kendini tehdit altında hissetmemesi ve sorunların ortadan kaldırılması adına bu değişiklik önergesini hazırladıklarını ifade etti.

Bu ay sonu Meclis’in tatile gireceğine de işaret eden Erhürman, yasa değişikliğinde hiçbir partiyi rahatsız edecek bir unsur olmadığını, bu nedenle yasa değişiklik önergesine ivedilik alınması ve sıkıntının giderilmesi temennisini belirtti.