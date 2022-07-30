Özdenefe’nin ölümü sevenlerini yasa boğdu
Çatalköy’ün sevilen simalarından Oktay Özdenefe hayatını kaybetti. Özdenefe'nin vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
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Çatalköy’ün sevilen simalarından Oktay Özdenefe hayatını kaybetti. Özdenefe'nin
vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Çatalköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada Özdenefe'nin vefatı duyuruldu, cenazesinin 30 Temmuz (bugün) Çatalköy camiinde ikindi namazından sonra Çatalköy mezarlıgına defnedileceği belirtildi.
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