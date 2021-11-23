Özdenefe: “Ülkede bir seferberlik ilan edilmeli”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Kıbrıs Türk halkının özellikle yaşanan TL kaybı karşısında geleceğe umutsuzca baktığını belirtti. Özdenefe, halkın, gerçekten memleket gailesiyle çalışanları başa getireceğini söyledi.

Ev fiyatların dövizin yükselmesiyle ciddi artış yaşandığına dikkat çeken Özdenefe, artık ev almanın imkansız olduğunu belirtti. Özdenefe, şu andan itibaren ülkede bir seferberlik ilan edilmesi gerektiğini kaydetti.

Nüfus politikasına da değinen Özdenefe, ülkede artık bir nüfus politikasının şart olduğunu belirterek, artık okullarda ana dili Türkçe olmayan çocukların var olduğunu göz ardı etmemek gerektiğini söyledi.

Yurttaşlık yasası projesinin artık hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Özdenefe, ülkeye gelen insanların böylece insani koşullarda çalışmasının sağlanması gerektiğini kaydetti.

İçişleri bakanlarının yurttaşlıkları açıklamamasını eleştiren Özdenefe, verilen yurttaşlıklar hakkında bilgi istedi.

Belediyeler Yasası’nın tamamen UBP’nin şovuna dönüştüğü eleştirisinde bulunan Özdenefe, yasanın görüşülmüş gibi yapıldığını ama bir arpa yolu yol kat edilmediğini savundu.

Taşınmaz Mal Komisyonu önündeki dosyaların yıllardır görüşülmediğini dile getiren Özdenefe, komisyonla ilgili bazı dokunuşların yapılabileceğini de söyledi.

Tapudaki otomasyonun önemine vurgu yapan Özdenefe, orman arazisi olarak geçirilen tapuların halen tapuda yenilenmediğini kaydetti.