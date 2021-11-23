Özdenefe: “Etkin ve hızlı soruşturma, adalete ve yargıya güven açısından önemli”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, siyasetle birlikte kurumların güvenilirliğinin de erozyona uğradığını belirterek, şiddete müdahale birimleriyle ilgili de bilgi verdi.

İnsan hakları ihlalleriyle ilgili de örnekler veren Özdenefe, KKTC’nin coğrafik olarak insan ticaretiyle ilgili de çok güçlü ve eğitimli olması gerektiğini söyledi.

Polis tahkikatlarının hızlı yapılmasının önemine de değinen Özdenefe, tahkikatlarla ilgili açıklama yapılmamasının ve toplumun bilgilendirilmemesinin de güvensizlik yarattığını ve tüm sistemi zan altında bıraktığını kaydetti.

Özdenefe, faili meçhul cinayetler ve jet krizi, adapass sahteciliği gibi bu konuya verilecek farklı örnekler olduğunu vurguladı.

Etkin ve hızlı soruşturmanın, adalete ve yargıya duyulan güven açısından da önemli olduğunu ifade eden Özdenefe, nefret söyleminin 2 yıldır suç kapsamına alınmasına rağmen bu konuda mahkemeye ulaşan bir dosya olmadığını söyledi.