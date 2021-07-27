Özcafer DP'den istifasını açıkladı

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Özcafer düzenlediği basın toplantısında "Bulunduğum partide devam etmek değerlerime test düşmektedir" diye konuştu.

Özcafer “Bu nedenle DP’deki genel sekreterlik ve DP üyeliğinden istifa ettiğimi açıklıyorum” dedi.

“Daha önce DP’den ayrılırsam evime giderim demiştim, şimdi aileme evime geri dönüyorum” diyen Özcafer aktif siyasete de son verdiğini söyledi.

Basın toplantısı düzenliyor: "DP'ye gönül vermiş arkadaşlarım da eminim benimle aynı görüştedir"

Hükümetin küçük ortağı Demokrat Parti'nin Genel Sekreteri Afet Özcafer, Lefkoşa Eziç’te basın toplantısı düzenliyor.

Son bir aydır siyasi gelişmelerde adının anıldığını ifade eden Özcafer, 2013 yılında UBP'den istifa edip DP'ye geçtiğini anımsatarak, siyasi duruşunda bir değişiklik olmadığını ifade etti. Belirlenen bazı ilkeler ile DP'de yoluna devam ettiğini kaydeden Özcafer, siyasette birçok görev üstlendiğini anlattı.

Bir kadın olarak da birçok görev yaptığını anlatan Özcafer, yurt dışında da ülkeyi birçok kez temsil ettiğini dile getirdi. Tüm görevlerini sorumluluk bilinciyle yerine getirdiğini ifade eden Özcafer, DP Genel sekreteri görevini de uzun süredir yürüttüğünü anlattı. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında yaşanan siyasi gelişmeleri de değerlendiren Özcafer, DP'nin içinde bulunduğu azınlık hükümetinde yer alarak önemli bir sorumluluk üstlendiklerini anlattı.

Özcafer, Koral Çağman'ın istifasının ardından Fikri Ataoğlu'ndan bakanlık teklifi aldığını anlatarak, partiden de bu yönde fikir birliğine varıldığını belirtti, buna rağmen Başbakan Ersan Saner tarafından bu kararın muallakta bırakılarak onaylanmadığını kaydetti. Bu durumla yasalar nezdinde de hukukun çiğnendiğinin altını çizdi. Birçok kez bakanlık teklifi aldığını kaydeden Özcafer, "siyasette yaşananlarla sadece partinin değil, siyasete olan inanç büyük darbe aldı. Duruşumdan ödün vermedim, vermeyeceğim. DP'ye gönül vermiş arkadaşlarım da eminim benimle aynı görüştedir" dedi.

Özcafer “Bu nedenle DP’deki genel sekreterlik ve DP üyeliğinden istifa ettiğimi açıklıyorum” dedi.

“Daha önce DP’den ayrılırsam evime giderim demiştim, şimdi aileme evime geri dönüyorum” diyen Özcafer aktif siyasete de son verdiğini söyledi.

Özcafer'in açıklamasından satır başları:

-"Bakanlığa atanma kararım Başbakan tarafından onaylanmamış, ve süreç belirsiz bırakılmıştır" -"Cumhurbaşkanlığı sürecinde Serdar Bey'e birçok kurm kurulış söz vermesine rağmen desteklerini çektiler" -"Bakan olmamı bazı UBP'liler ve Serdar Bey engelledi" -"DP MYK kararına rağmen Çağman’ın yeniden bakan atanması manidardır" -"Önemli olan partilerin ve bireylerin ilkeli duruşudur" -"10 gün atamayı yapmayan Başbakan’ın ve buna onay veren DP’nin takdirini size bırakıyorum" - "Azınlık Hükümetinde yer almak zordu" -"Hükümette yer alan her parti kendi içinde demokratik sorunlar yaşıyor" -"Bazı milletvekillerin mevki makam talepleri rahatsız edicidir"

Neler yaşanmıştı?

UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde DP’nin sorumluluğunda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Milletvekili Koral Çağman’ın yerine, 5 Temmuz tarihinde, partinin Genel Sekreterlik görevinde bulunan Afet Özcafer’in atanması için gerekli resmi yazı Başbakan Ersan Saner’e iletilmişti. DP MYK’sının Başbakan Saner’e sunduğu Özcafer ismi Başbakan tarafından reddedilmiş, Çağman göreve yeniden atanmıştı.