Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği çalışanları ile Türkiye’den Kıbrıs’a görevlendirilen personel aşılanmaya başladı. Bu amaçla TC Lefkoşa Büyükelçiliği avlusuna bir çadır kuruldu. Dün başlayan kampanyada Büyükelçilik mensupları ve TC’den görevli memur, öğretmen ve diğer görevlilerin yanı sıra aileleri de aşılanıyor.

Kanal SİM’in elde ettiği güvenilir bilgilere göre aşılar geçen hafta KKTC’yi ziyaret eden TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la birlikte geldiği. TC Büyükelçiliği’nin başlattığı çalışmada kaç kişinin aşılanacağı konusunda ise bir bilgiye ulaşılamadı.

Elçilik avlusunda kurulan Sivil Savunma çadırında aşılama işlemlerinin bugün de devam ettiği kaydedildi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği personeli ile öğretmenler dahil Türkiye’den Kıbrıs’a gelen görevlilerin aşılanmaya başladığı ortaya çıkarken Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu bu yönde bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Kanal Sim’de Sabah Kahvesi programına katılan Amcaoğlu, öğretmenlerin aşılanmaya başladığı iddiaları hakkında “Haberim yok, soruşturacağım” dedi.

Sağlık müsteşarı Oygar: Elçilikteki aşılama bizden bağımsız

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Deren Oygar, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde başlatılan aşılama çalışmalarının KKTC sağlık Bakanlığı’nın yaptığı programdan bağımsız olduğunu söyledi. Elçiliğin kendilerinden sadece sağlık görevlisi talep ettiğini kaydeden Oygar, aşıların da KKTC için sağlanan aşılardan ayrı olarak adaya geldiğini belirtti.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği avlusunda Pazartesi başlayan aşılamalar hakkında Kanal SİM’e konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Deren Oygar, elçiliğin kaç kişiyi aşılayacağı ve bu amaçla kaç doz aşı geldiği konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan hemşire talep edildiğini ve bu amaçla personel sağladıklarını anlatan Müsteşar Deren Oygar, elçilikten aşılama işlemleriyle ilgili istatistiki bilgileri daha sonra talep edeceklerini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Deren Oygar bir soru üzerine ‘TC Büyükelçiliği’nin düzenlediği aşılama çalışmasında AB’den gelen aşıların kullanılmasının söz konusu olmadığını’ da belirtti.

Oygar, AB’den geçen hafta alınan Astra Zeneca marka aşıların iki merkezde, Pfizer Biontech açılarının ise altı farklı merkezde uygulanmaya başladığını da kaydetti. Oygar, aşı başvurusu yapan kişilere tercih hakkı verebilme durumunda olmadıklarına dikkati çekti. Müsteşar Oygar, bazı ülkelerde 60 yaş üzerindeki kişilere uygulanması durdurulan Astra Zeneca ile ilgili bilimsel bir ‘durdurma’ kararı olmadığını da vurguladı ve Güney Kıbrıs’ta da her yaşa yapılmaya devam edildiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar “Hangi aşıyı bulabiliyorsanız hemen aşılanın” çağrısı yaptı.