Oxford/AstraZeneca, aşı denemelerinde doz hatası yaptıklarını açıkladı

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca firmasının birlikte geliştirdiği Covid-19 aşı denemelerinde görülen 'yüksek başarı' oranının, denemelerde yanlış doz kullanımıyla ilişkili olabileceği ortaya çıktı.

Oxford Üniversitesi söz konusu aşının bir grup üzerinde yapılan denemelerde yüzde 90'a kadar başarı sağladığını duyurmuştu.

AstraZeneca'nın İlaç Geliştirme Ar-Ge Başkanı Mene Pangalos yaptığı açıklamada, deneklerin bazılarına yanlışlıkla ilk seferde yarım doz, daha sonra da tam doz verildiğini dile getirdi. Pangolos diğer denek grubuna ise çifte doz aşı yapıldığını belirterek, bazı tüplerdeki "aşı yoğunluğunun" da sonraki araştırmalarda hatalı olduğunun ortaya çıktığını ifade etti.

Bunun yanında düşük doz verilen ilk gruptaki hiçbir deneğin 55 yaş üstünde olmadığı, bu sebeple aşının sadece "bağışıklık sistemi yaşlılara göre güçlü olan grupta" denendiği kaydedildi.

Oxford araştırma görevlileri ayrıca düşük doz verilen ilk grupta aşının başarı oranının yüzde 90, diğer grupta ise yüzde 62 olduğunu, ancak bu iki oranların birleştirilerek basında aşının başarı oranının yüzde 70 olarak kamuoyuna duyurulmasının da kafa karışıklığına neden olduğunu ifade etti.

Oxford'un aşı çalışmaları 'yeterince şeffaf değil' eleştirisi

Chatham House Küresel Sağlık Programı yetkilisi David Salisbury, "İki farklı grup ve deney, farklı sonuçları yansıtıyor. Bu iki sonuç da birbirini temsil etmiyor. Birçok kişinin ortaya çıkan sonuçlar hakkında kafa karışıklığı yaşaması normal." diye konuştu.

Birçok tıp uzmanı AstraZeneca ve Oxford'un geliştirdiği koronavirüs aşısıyla ilgili çalışmaların yeterince şeffaf olmadığı görüşünde birleşiyor.

Covid-19 aşısı çalışmalarında bugüne kadar ABD'li Pfizer ve Alman BioNtech firmalarıyla, ABD'li Moderna şirketi büyük ilerleme kaydetti ve yüzde 90'ın üzerinde başarı sağladı. Rusya ve Çin gibi ülkeler de devlet destekli çalışmalarla Sputnik V ve Coronavac adlarında iki farklı Covid-19 aşısı geliştirdiklerini duyurmuştu.