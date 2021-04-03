Ötüken’de uyuşturucu, 1 tutuklu

Ötüken’de dün öğleden sonra yol kenarında şüpheli vaziyette aracında tespit edilen 29 yaşındaki E.Ç., tasarrufunda 300 miligram bonzai ile suçüstü yakalandı. Polis, araçta yapılan aramada tespit ettiği uyuşturucu sonrası E.Ç.’yi tutukladı.

İlyas’ın ölüm nedeni ‘Kalp yetmezliği’

Mağusa’da 31 Mart tarihinde evinde rahatsızlanarak yaşamını kaybeden 92 yaşındaki Saadet İlyas’a otopsi yapıldı. İlyas’ın otopsisinde, ölüm sebebinin ‘Kalp yetmezliği’ sonucu olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Öztunç’a ait araç yakılmak istendi

Safaköy' de, Hiltop Wileyc Harmoni Sokak üzerinde park halinde bulunan Ayşegül Atak Öztunç’a ait salon araç meçhul şahıs veya şahıslar tarafından yanıcı madde dökülerek kasti hasara uğratıldı.

Olay dün gece, saat 21.30 sıralarında meydana gelirken, yangın bölge sakinleri tarafından söndürüldü. Aracın birçok aksamı yanarak kullanılmaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.