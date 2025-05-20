“Otobüs kazası hepimizi sarstı, sınavlar sağlıklı ortamda olmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Meclis kürsüsünde Yeni Erenköy bölgesini derinden etkileyen otobüs kazası ve ardından yaşanan sınav krizine dikkat çekti.

“Geçen hafta hepimizi derinden üzen bir otobüs kazası yaşandı. Bugün o okulda sınavlarla ilgili ciddi tartışmalar yaşandı, bölge halkı gerildi” diyen Çolakoğlu, velilerin önce kaza yerinde, ardından okulda eylem yaparak sınavların ertelenmesini istediğini aktardı. Çolakoğlu, “Çocuklar ve aileler bu meseleyle ilgili ciddi bir travma yaşadı” diye konuştu.

Çolakoğlu, “Böyle bir travma yaşayan bölge halkının taleplerinin göz ardı edilmemesi gerekiyordu” diyerek, sınavların gerginliği tırmandırmadan, uzlaşıyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, “Otobüs denetimleri, muayeneleri ve şoförlerin eğitimiyle ilgili yapılması gereken çok iş var ve bunlar bir an önce yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Bekirpaşa Lisesi’nde yaşanan huzursuzluklara da değinen Çolakoğlu, “Çözüm belli, ama maalesef ısrarla aynı hatalar devam ediyor. Bu yüzden hem öğrenciler hem öğretmenler büyük sıkıntı yaşıyor, bölgedeki perişanlık sürüyor” dedi.

Berova: Sınava giremeyen öğrenciler için imkan yaratılacak

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı. Berova, “Erenköy bölgesindeki sınavlarla ilgili olarak 12’nci sınıf öğrencilerinin YKS sınavlarını yaparak, onlara YKS’ye daha uzun hazırlık süresi sağlamak amaçlanıyor” dedi.

Berova, ayrıca “Bugün sınavlara giremeyecek bir öğrenci varsa, onlar için sınava girmeleri adına imkanlar yaratılacak” ifadelerini kullandı.