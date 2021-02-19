Oto kaporta atölyesinde yangın
Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Mek Car isimli oto kaporta atölyesinde yangın çıktı.
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Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Mek Car isimli oto kaporta atölyesinde yangın çıktı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 14:30 sıralarında, boya fırınının davlumbaz motorunu besleyen elektrik kablosunun kısa devre yapması sonucu çıkan yangın neticesinde; elektrik kablosu ile davlumbaza ait dört adet filtre yanarak zarar gördü.
Yangın iş yeri çalışanları ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Fotoğraf: BRTK
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Etiketler : yangin, polis basın bülteni