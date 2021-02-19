Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Mek Car isimli oto kaporta atölyesinde yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 14:30 sıralarında, boya fırınının davlumbaz motorunu besleyen elektrik kablosunun kısa devre yapması sonucu çıkan yangın neticesinde; elektrik kablosu ile davlumbaza ait dört adet filtre yanarak zarar gördü.

Yangın iş yeri çalışanları ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Fotoğraf: BRTK