Oto galeriler ateş altında

Serap ŞAHİN

Kıbrıs’ın kuzeyinde ülkeye giriş çıkışlardaki denetim eksiklikleri ve güvenlik zafiyetleri adanın kriminal olaylarda adresi olmaya devam ediyor.

Son olarak dün sabaha karşı Lefkoşa’da bir oto galeri daha kimliği meçhul şahıs ya da şahıslarca saldırıya uğradı.

Plümer-Exclusive isimli oto galerinin önündeki 5 araç kundaklama sonucu çıkan yangında zarar gördü.

Olayın ardından YENİDÜZEN’e konuşan oto galeri direktörü Halil Plümer Düşmez, olayı polisin telefonuyla öğrendiğini belirterek, güvenlik kamerası görüntülerinde iki kişinin araçları ateşe verdikten sonra olay yerinden uzaklaştığının görüldüğünü söyledi.

Herhangi bir tehdit almadıklarını ve kimseyle husumetleri bulunmadığını ifade eden Düşmez, yaşananları “adres karışıklığı” olarak nitelendirdi.

UBP-DP Hükümetinin güvenlik politikaları ve ülkeye girişlerdeki denetim eksiklikleri nedeniyle 2026 yılında toplamda 3 ayrı oto galeri silahlı saldırı ve kundaklama olaylarının hedefi oldu.

Yılın ilk ayında Uluhan Oto Galeri’ye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı, bazı araçlar ise zarar gördü. Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki zanlının ise olaydan yaklaşık bir hafta önce Gaziantep’ten Ercan Havalimanı üzerinden ülkeye giriş yaptığı ortaya çıktı.

Eylül ayında Tol Cars isimli oto galeri kundaklandı, olayın ardından YENİDÜZEN’e konuşan galeri sahibi Bülent Yeşil, aylardır haraç ve ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı. Yeşil, kendilerinden 400 bin dolar istendiğini belirterek, yaşadıkları tehditlere dikkat çekmişti.

Ekim ayında ise aynı galeriye yönelik ikinci bir saldırı hazırlığı ortaya çıkarıldı. Galerinin kurşunlanmasına yönelik hazırlık yaptıkları iddiasıyla iki kişi tutuklandı.

Polis soruşturmasında, zanlılardan birinin Türkiye’de bulunan bir kişiyle bağlantı kurarak saldırı hazırlığı yaptığı, para transferleri ve araç kiralama konularında girişimlerde bulunulduğu ortaya çıktı.

Lefkoşa’da oto galeri kundaklandı: 5 araç yandı

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Plümer-Exclusive isimli oto galerinin önünde park halinde bulunan 5 araç, dün sabaha karşı kundaklama sonucu çıkan yangında zarar gördü. Polis, araçlardan 2’sinin tamamen, 3’ünün ise kısmen yandığını açıkladı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

Olayın ardından YENİDÜZEN’e konuşan oto galeri direktörü Halil Plümer Düşmez, olayı polisin telefonuyla öğrendiğini belirterek, güvenlik kamerası görüntülerinde iki kişinin araçları ateşe verdikten sonra olay yerinden uzaklaştığının görüldüğünü söyledi.

Herhangi bir tehdit almadıklarını ve kimseyle husumetleri bulunmadığını ifade eden Düşmez, yaşananları “adres karışıklığı” olarak nitelendirdi.

Polis Basın Subaylığı ise olayı yangın olarak duyururken, kundaklama iddiasına ilişkin açıklama yapmadı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Uluhan Oto Galeri’ye silahlı saldırı: 2 kişi yaralanmıştı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri, 6 Ocak 2026 tarihinde silahlı saldırının hedefi olmuştu. Olayın zanlısı 16 yaşındaki A.K., galeriye 6 el ateş açılmış, saldırıda iki kişi yaralanırken bazı araçlar da zarar görmüştü.

Olayın ardından 16 yaşındaki saldırgan tutuklanmış, genişletilen polis soruşturması kapsamında saldırıyla bağlantılı başka zanlılar da yakalanmıştı.

Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki zanlının ise olaydan yaklaşık bir hafta önce Gaziantep’ten Ercan Havalimanı üzerinden ülkeye giriş yaptığı ortaya çıkmıştı.

Tol Cars kundaklanmış, galeri sahibi tehdit edildiklerini açıklamıştı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Tol Cars isimli oto galeride, 8 Eylül 2026 tarihinde kundaklama olayı meydana gelmişti. Galeride bulunan araçlardan biri tamamen, diğeri ise kısmen yanarak zarar görmüştü. Olayla bağlantılı 19 ve 20 yaşlarındaki iki zanlı, Ercan Havalimanı’nda tutuklanmıştı.

Olayın ardından YENİDÜZEN’e konuşan galeri sahibi Bülent Yeşil, aylardır haraç ve ölüm tehditleri aldıklarını açıklamıştı. Yeşil, kendilerinden 400 bin dolar istendiğini belirterek, yaşadıkları tehditlere dikkat çekmişti.

Tol Cars’a ikinci saldırı hazırlığı ortaya çıkarılmıştı

Tol Cars, Ekim ayında yeniden bir saldırı planıyla gündeme gelmişti. Galerinin kurşunlanmasına yönelik hazırlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklanmıştı.

Polis soruşturmasında, zanlılardan birinin Türkiye’de bulunan bir kişiyle bağlantı kurarak saldırı hazırlığı yaptığı, para transferleri ve araç kiralama konularında girişimlerde bulunulduğu ortaya çıkmıştı.