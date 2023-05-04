“Otellerle ilgili TMK’ya başvuru yapıldı… Satış yok, eksik belgeler var”

Ertuğrul SENOVA

Askerin kontrolünde bulunan Kapalı Maraş’taki 3 otel ve 2 apartman dairesinin, Kıbrıslı Türk bir iş insanı tarafından satın alınacağı yönündeki iddialara ilişkin dün yeni bir gelişme yaşandı…

Elde edilen bilgilere göre dün akşamüzeri, söz konusu iş insanı avukatları aracılığıyla Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvuru yaptı, ancak eksiklikler nedeniyle TMK dosyanın geri gönderilmesine karar verdi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e kısa bir açıklama yapan TMK Başkanı Növber Ferit Veçhi, “Dün akşamüzeri başvuru yapıldı” dedi, ancak başvuru yapan iş insanının kimliğini “müracaattaki gizlilik talebi” üzerine açıklayamayacağını söyledi.

Veçhi, “Gizlilik kararı tüm müracaatlar için geçerli” dedi.

TMK Başkanı Veçhi, basında çıkan “satış gerçekleşti” iddialarının gerçeği yansıtmadığını, hatta başvurunun eksik evrak nedeniyle geri gönderileceğini vurguladı.

Bir süredir, Kıbrıslı Türk bir iş insanının, Kapalı Maraş’ta 3 otel ve 2 apartman dairesini satın almak için Kıbrıslı Rum mal sahibiyle anlaştığı, hatta satın alma işleminin kağıt üzerinde gerçekleştiği iddia ediliyor.