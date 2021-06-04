Ortak mesaj: Barikatlar olmasın!

Kıbrıs’ta 15 ay sonra geçişler yeniden başlarken, Lefkoşa Ledra / Lokmacı barikatı ve Büyük Han’da özel bir etkinlik düzenlendi.

Ledras-Lokmacı kontrol noktası da dahil olmak üzere tüm geçiş noktaları yeniden açılırken, barışseverler de kucaklaştı, “Barikatlar olmasın” mesajı verildi.

Salgın nedeniyle gerçekleşen kapatma, her iki taraftan aileleri, arkadaşları, sevenleri yeniden bölerken, ülkemizin bölünmesini kalıcı olarak güçlendirme riski taşıdığına da dikkat çekildi.

“Bizi ayıran yeni bir engelin kaldırılmasını kutlamak ve toplumlar arası temasın teşvik edilmesi” için bir araya gelen adalılar, müzikle, dansla eğleniyor.

Eleftherias Meydanı'ndan Büyük Han’a gelen kitleler işbirliği, barış, dostluk mesajı veriyor.

Fotoğraflar: Burçin Aybars