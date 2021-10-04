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Orkestra şefine 45 gün, üyelere 1 ay hapis

Orkestra şefine 45 gün, üyelere 1 ay hapis

Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaparken sahte PCR test sonucu ile yakalanan Bülent Ersoy’un orkestra ekibinin cezaları açıklandı.

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Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaparken sahte PCR test sonucu ile yakalanan Bülent Ersoy’un orkestra ekibinin cezaları açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 21 kişilik orkestranın şefi, 45 gün hapis cezasına çarptırılırken orkestra üyelerine 1 ay hapis cezası verildi.

Ayrıntılar AZ SONRA…

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