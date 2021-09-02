Orkestraya ‘Sahte PCR’ meselesi derinleşti: Casino Müdürü de tutuklandı

Bülent Ersoy’un Nuhun Gemisi Otel’de vereceği konser için ülkeye gelen 21 kişilik orkestrasına sahte PCR belgesi sağlayan zanlı Y.T ve zanlı M.Ö’nün ardından otelin casino müdürü zanlı S.L de tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi, zanlı S.L’nin “Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme” suçlarıyla mahkemede olduğunu söyledi.

Polis, 28 Ağustos 2021 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan, Bafra’da faaliyet gösteren Nuhun Gemisi isimli Hotel’ de ayni gün Bülent ERSOY’ un vereceği konser için gelen orkestra ekibinin görevliye sahte PCR sunduklarını anımsattı.

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Polis memuru Aytaç Çebi, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada İskele’ de sakin zanlı Y.T’nin ek ifade verip, zanlı S.L’nin kendisini arayıp, casinoya çağırarak, ilgili kişilerin pcr işlemlerinin hızlandırılmasını isteyip, kimlik fotokopilerini aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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