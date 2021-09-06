Tutuksuz yargılanacaklar

Bülent Ersoy’un Nuhun Gemisi Otel’de vereceği konser için ülkemize gelen 21 kişilik orkestrasına sahte PCR belgesi sağlayan zanlılar Y.T, M.Ö ve otelin genel müdürü zanlı S.L yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, huzurda bulunan zanlıların “evrak sahteleme, sahtelenmiş evrağı tedavüle sürme” suçlarını işlediğini anlattı.

Polis zanlıların 28 Ağustos’ta Ercan Havalimanı’nda, Bafra’da faaliyet gösteren Nuhun Gemisi isimli otelde verilecek konserde orkestra ekibi olarak gelen 21 kişiye 26 Ağustos tarihli sahte ‘KKTC sağlık bakanlığına ait negatif PCR testi düzenlediklerini ve bu evrakların KKTC’ye girişte hava limanında görevli memura verip tedavüle sürüldüğünü, 21 kişinin bu esnada yakalandığını aktardı.

Polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, yapılan soruşturmada İskele’ de sakin zanlı Y.T’nin ek ifade verip, otelin genel müdürü zanlı S.L’nin kendisini arayıp, ilgili kişilerin PCR işlemlerinin hızlandırılmasını istediğini söylediğini belirtti.

Başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispatı vücutta bulunmaları, KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 200’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 20’şer bin TL değerinde nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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