Orçan, Antalya Turizm Fuarı’na katıldı

Tatlısu Belediyesi Başkanı ve Tatlısu Belediyesi Cittaslow Temsilcisi Ahmet Hayri Orçan, Uluslararası Antalya Turizm Fuarı’na (ATF2026) katıldı.

Cittaslow KKTC tarafından verilen bilgiye göre, ATF2026 kapsamında düzenlenen “Hızlanan Dünyada Sakin Şehirler – Yerel Yaşam, Özgün Deneyimler” oturumunda, Cittaslow hareketinin turizme ve yerel ekonomilere katkısı ele alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Lokman Atasoy’un moderatörlüğünde düzenlenen oturumda; Tatlısu Belediye Başkanı Orçan, Ordu Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ve Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, sakin şehir anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmaları anlattı.

Fuarda ayrıca Cittaslow KKTC Teknik Koordinatörü Şenay Tekiner ve Cittaslow Yeniboğaziçi Koordinatörü Mehtap Sayıner de Cittaslow alanında stant açtı.