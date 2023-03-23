Ertuğrul SENOVA

Yüksek İdare Mahkemesi, Ercan Havalimanı işletmecisi T&T’nin büyük ortağı Emrullah Turanlı’nın müteahhitlik karnesi verilmesine yönelik alınan Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin 2016 yılında YİM’e açtığı dava 7 yıl sonra dün sonuçlandı.

Alınan mahkeme kararı ile Yeni Ercan Havaalanı inşaatındaki çalışmalar durma noktasına geldi.

Yaşanan gelişmeyle ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Emrullah Turanlı, “Kim, ne yazıyor, beni çok ilgilendirmiyor. Ben, Kıbrıs’a 300 milyon Euro yatırım yapan adamım” dedi, Oradaki aklı evveller, başlarında akıl olmayan insanlar, ne dediklerini bilmiyorlar” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ın kuzeyine yatırım yapmak isteyenlerle “uğraşıldığını” iddia eden Turanlı, bu duruma üzüldüğünü ifade ederek, “Yıllarca havalimanını sömürmüşler, yıllarca yemişler. Biz geldik, vatandaşa kazandırdık. Yine olmadı, yine olmadı…” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs’taki yatırımlarınızı durdurmayı düşünüyor musunuz?” şeklindeki soru üzerine Turanlı, “2 serserinin dediğiyle niye yatırımlarımı durdurayım? Mahkeme kararına saygı duyuyorum. Yargının dediğine boyun eğerim. İlgili bakanlık süre koyar, bizim yatırımımızla ilgili sorun yok” dedi.

Ercan Havalimanı işletmecisi, Taş Yapı'nın sahibi Emrullah Turanlı:

“Kim, ne yazıyor, beni çok ilgilendirmiyor. Ben, Kıbrıs’a 300 milyon Euro yatırım yapan adamım”

YENİDÜZEN’e konuşan Emrullah Turanlı, “Dün çıkan haberin ne olduğunu bilmiyorum, ben müteahhit değil; yatırımcıyım. Kim, ne yazıyor, beni çok ilgilendirmiyor. Ben, Kıbrıs’a 300 milyon Euro yatırım yapan adamım” dedi.

“Oradaki aklı evveller ne dediklerini bilmiyorlar”

“Oradaki aklı evveller, başlarında akıl olmayan insanlar, ne dediklerini bilmiyorlar” ifadelerini kullanan Turanlı, “Ben yatırımcıyım müteahhit değilim. Kıbrıs devletinden iş yapıp para almıyorum. Bunlar kendileriyle karıştırıyorlar. Müteahhit gider bir yere iş yapar, parasını oradan alır. Ben yatırımcıyım” şeklinde konuştu.

“Sorun, havalimanı inşaatının yapım süresiyle ilgiliymiş. Bakanlar Kurulu gerekirse tekrar karar alsın, süreyi 1 ay daha uzatsın”

Mahkeme kararını Kıbrıs’ın kuzeyindeki hukukçusuna sorduğunu ve problemin, havalimanı inşaatının yapım süresiyle ilgili olduğunu öğrendiğini belirten Turanlı, “Bakanlığın bir tarih, süre koyması gerekiyormuş, koymamış. Havalimanı zaten bitti, gelecek ay açılacak. Bakanlar Kurulu gerekirse tekrardan karar alsın, 1 ay daha uzatsın. Beni çok ilgilendiren bir şey değil” ifadelerini kullandı.

“Şuna üzülüyorum; Kıbrıs’ta yatırım yapmak isteyenlerle sürekli uğraşıyorlar”

Kıbrıs’ın kuzeyine yatırım yapmak isteyenlerle “uğraşıldığını” iddia eden Turanlı, bu duruma üzüldüğünü ifade ederek, “Yıllarca havalimanını sömürmüşler, yıllarca yemişler. Biz geldik, vatandaşa kazandırdık. Yine olmadı, yine olmadı…” şeklinde konuştu.

“2 serserinin dediğiyle niye yatırımlarımı durdurayım?”

“Kıbrıs’taki yatırımlarınızı durdurmayı düşünüyor musunuz?” şeklindeki soru üzerine Turanlı, “2 serserinin dediğiyle niye yatırımlarımı durdurayım? Mahkeme kararına saygı duyuyorum. Yargının dediğine boyun eğerim. İlgili bakanlık süre koyar, bizim yatırımımızla ilgili sorun yok” dedi.

Turanlı son olarak, “Basının da bu ülkeye yatırım yapan insanlara yönelik yapılan zulümden vazgeçin demesi lazım” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Yüksek İdare Mahkemesi, T&T’nin büyük ortağı Emrullah Turanlı’nın müteahhitlik karnesi verilmesine yönelik alınan Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin 2016 yılında YİM’e açtığı dava 7 yıl sonra dün sonuçlandı.

Alınan mahkeme kararı ile Yeni Ercan Havaalanı inşaatındaki çalışmalar durma noktasına geldi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 2016 yılında Taşyapı’ya verilen iznin bugünkü mahkeme kararı ile iptal edildiğini söyledi, süreçle ilgili yarın Başbakanlık makamındaki Ünal Üstel ile değerlendirme yapacaklarını ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Arıklı, “Bu iptalin, ne getirip, ne götüreceğini hukukçularla değerlendireceğiz. Alınan mahkeme kararı ile Yeni Ercan Havaalanı inşaatındaki tüm faaliyetlerin durması gerekiyor” dedi.

Öte yandan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, alınan karar ile Turanlı’nın şu anda müteahhitlik yapmasının yasal olmadığını kaydetti.

Gürcafer, “Suç işlendi, suçun hesabını soracağım. Bu işin peşini bırakmam” dedi, gerekçeli mahkeme kararını almasının ardından hem polise hem de belediyeye suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Turanlı’nın müteahhitlik karnesi iptal